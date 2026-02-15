El Valencianos CAB de Linares, vencedor de la Copa Diputación de Jaén de Baloncesto

El Valencianos CAB Linares, vencedor de la Copa Diputación Baloncesto de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencianos CAB de Linares se ha alzado con la Copa Diputación de Baloncesto 2026 en la categoría sénior tras vencer en la final al Piscis Jaén CB.

Bailén ha acogido el partido con el que se ha puesto el broche final a un torneo organizado por la Federación Andaluza de Baloncesto con el patrocinio de la Administración provincial.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado junto al delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Jaén, Manuel Rodrigo, en la entrega de premios al campeón y subcampeón de esta Copa Diputación.

En la competición organizada por la Corporación Provincial han participado más de 130 equipos y 2.000 deportistas en el conjunto de categorías, que han abarcado desde infantiles a sénior, según una nota de este organismo.