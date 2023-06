Una veintena de grupos actuarán en el 29º festival Bluescazorla del 6 al 8 de julio

JAÉN, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de grupos nacionales e internacionales actuará en Cazorla (Jaén) del 6 al 8 de julio en el 29º festival Bluescazorla, entre los que figuran "artistas de renombre" como The Waterboys, Joe Louis Walker, The Cinelli Brothers, Dewolf, Vanessa Collier, Diamond Dogs, Altered Five o Kenny Neal.

Contará con cuatro escenarios distintos de este municipio del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: la plaza de toros, la plaza de Santa María, el auditorio del parque y el Teatro de la Merced.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de esta edición, en la que han participado su director, Carlos Espinosa; el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares; el patrono de la Fundación Unicaja-Jaén Pedro Vílchez; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, y el diputado de Promoción y Turismo en funciones, Francisco Javier Lozano.

"Cazorla se convierte en un motor de atracción de miles de personas de todo el mundo gracias a que no sólo trae a los mejores grupos de blues, sino que además destaca por contar con unos escenarios únicos que hacen de Bluescazorla un festival de calle y cercano", ha dicho este último.

Ha recordado, además, que forma parte de la acción promoción 'Jaén en julio' de la Diputación, con la que se persigue atraer turistas a la provincia durante el periodo estival. Junto a Bluescazorla, incluye Un Mar de Canciones (Torreperogil), Etnosur (Alcalá la Real), Vértigo Estival (Martos) e ImaginaFunk (Pozo Alcón).

Ayala, de su lado, ha afirmado que eventos como Bluescazorla "recuerdan que la cultura es generadora de empleo y riqueza, además de mover sensaciones a través de la música". Al hilo, ha valorado que durante estos tres días, miles de personas hará parada en Cazorla "incentivando el turismo, centrándose en la cultura, y dinamizando tanto el comercio como los servicios del municipio".

Ha precisado, igualmente, que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte colabora a través de la línea de subvenciones convocada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dirigida a la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en Andalucía.

Por su parte, el director del festival ha resaltado que "el cartel de este año cuenta con artistas de renombre, así como con otros que se encuentran en desarrollo y que mostrarán los diferentes estilos que se rodean en torno al blues".

Igualmente, Espinosa ha valorado "la implicación de todas las instituciones, entidades y empresas que colaboran con este festival, así como la participación y apoyo que muestra el propio municipio de Cazorla".

Uno de los grandes atractivos de la edición 2023 será la actuación de The Waterboys, además de Kenny Neal, considerado leyenda viva del blues. Junto a ellos, estarán Joe Louis Walker, Kitty, Daisy & Lewis, Vanessa Collier, Chris Cain, Dewolff, Susan Santos y Altered Five Blues Band.

Asimismo, se podrá disfrutar de Stephen Hull Experience feat. Andrew Alli, The Cinelli Brothers, Diamond Dogs, Luke Winslow-King, Vargar Blues Band, Corizonas, Del Toro Blues Band, Drum Cat Blues, Txus Blues & César Canut, Osidados, Betty & The Bluestomps, Tangerine Flavour, Shidow, Fuzz Kamikazes y El Niño Delta.