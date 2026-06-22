'Vive castillos y batallas' incluye 26 fiestas y recreaciones históricas en la provincia de Jaén hasta noviembre

Francisco Javier Lozano y Kevin Izquierdo presentan los programas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Vive castillos y batallas' incluye 26 fiestas y recreaciones históricas que se desarrollarán hasta el próximo mes de noviembre en los 26 municipios que integran la ruta turística Castillos y Batallas del Reino de Jaén.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha presentado este lunes, junto al presidente del Club de Producto Castillos y Batallas del Reino de Jaén, Kevin Izquierdo, ha presentado esta iniciativa así como la denominada 'Noches de luz en los castillos de Jaén'.

Lozano ha destacado la consolidación de estas propuestas turístico-culturales, "impulsadas por la Diputación desde hace más de dos décadas con el fin de poner en valor y promocionar la arquitectura defensiva de la provincia, así como sus fortalezas, castillos y atalayas".

"Un legado histórico de enorme relevancia vinculado a la condición de Jaén como territorio fronterizo durante siglos", ha dicho, no sin expresar "el orgullo que supone haber convertido este extraordinario patrimonio en experiencias turísticas singulares que contribuyen a reforzar la identidad y el atractivo del territorio".

En esta línea, Lozano ha aludido al recorrido realizado a lo largo de estos años "gracias al trabajo conjunto entre las administraciones y el sector privado". Una colaboración que ha cristalizado en la creación del Club de Producto Ruta de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén y que ha definido como "una herramienta clave para la promoción y comercialización de este destacado recurso turístico".

'Vive castillos y batallas' arrancó en mayo con las Fiestas Medievales de Sabiote y las Fiestas Íbero-Romanas de Cástulo. El programa también incluye citas como las Fiestas Calatravas de Alcaudete, la Noche Andalusí de la Rosa de Baños de la Encina, las Fiestas Medievales del Trovador Macías de Arjonilla, las Noches Nazaríes de Arjona o el Mercado Medieval de Andújar, entre otras.

"Se trata de propuestas que reúnen un amplio abanico de actividades dirigidas a todos los públicos, con especial atención al turismo familiar, y que permiten poner en valor hechos históricos y tradiciones ligadas a la provincia de Jaén", ha afirmado el responsable de Promoción y Turismo.

Ha resaltado, igualmente, que "estas iniciativas contribuyen a reforzar la singularidad del destino y ofrecen experiencias vinculadas a su rico patrimonio defensivo y a la mayor concentración de castillos, fortalezas y atalayas de España".

La celebración de estas 26 acciones promocionales cuenta con el apoyo de la Diputación tanto a través del Club de Producto Turístico de la ruta como de la convocatoria de subvenciones destinada a estos ayuntamientos, que está dotada con 86.000 euros.

NOCHES DE LUZ

Con respecto al programa 'Noches de luz en los castillos de Jaén', ha explicado que ofrecerá una veintena de espectáculos y actividades nocturnas gratuitas dentro de las principales fortalezas, castillos y atalayas de la provincia.

Se estructura en tres apartados "con un el fin de combatir la estacionalidad turística, desestacionalizar la demanda y contribuir a prolongar la estancia media de los visitantes". Asimismo, "se ha diseñado una propuesta dinámica, amplia e inclusiva dirigida a todos los públicos y basada en actividades diferentes y experiencias únicas".

Una de sus líneas principales está centrada en espectáculos de luz, sonido y música electrónica orientados especialmente al público joven. De igual forma, esta programación contempla actuaciones de carácter más familiar, con propuestas musicales y actividades circenses destinadas a públicos de todas las edades, que recorrerán municipios como Baños de la Encina, Jódar, Alcaudete, Torredonjimeno o La Iruela.

Además, este ciclo turístico-cultural cuenta con el evento 'Noches de Luz y los paseos a la luz de las velas'. "Experiencias especialmente cuidadas y ambientadas que ofrecen una forma singular de disfrutar del patrimonio y del entorno de cada localidad", ha comentado Lozano.

Toda la información sobre los programas 'Vive castillos y batallas' y 'Noches de luz en los castillos de Jaén' se puede consultar en la página web de Jaén, paraíso interior, de la Diputación.