La Vuelta Ciclista a España volverá en 2026 a la provincia de Jaén con una etapa con final en el Alto de la Pandera

Archivo - Final de la etapa de la Vuelta a España 2017 en el Alto de La Pandera. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a España volverá en 2026 a Jaén con una etapa prevista el 5 de septiembre con salida en la capital y final en el Alto de la Pandera, tras recorrer 152 kilómetros, íntegramente en la provincia.

Un regreso al territorio jiennense al que contribuye a la colaboración de la Diputación con Unipublic, empresa organizadora de la carrera, según ha indicado este jueves en una nota el presidente de esta administración, Francisco Reyes.

Tras la presentación del recorrido de La Vuelta 2026 --edición que comenzará en Mónaco y concluirá en Granada--, Reyes ha valorado el impacto promocional y económico que la prueba ciclista supone para la provincia.

"Estamos ante una etapa que se celebrará en jornada de sábado, lo que permitirá que más personas conozcan las posibilidades que la provincia de Jaén ofrece a un deporte como el ciclismo, porque esta provincia es un verdadero paraíso para la bicicleta", ha afirmado.

Ha resaltado, igualmente, que es "incalculable lo que supone desde el punto de vista de la promoción" de un territorio como Jaén, "pero también con un retorno inmediato como consecuencia de las 2.000 personas que conforman la caravana de La Vuelta y que tendrán que dormir, comer y consumir en la provincia de Jaén".

En este sentido, Reyes ha subrayado el compromiso de la Administración Provincial con La Vuelta, porque es consciente de "la oportunidad que representa". "Y, mientras su director Javier Guillén esté dispuesto a que La Vuelta pare en la provincia de Jaén, vamos a colaborar para que alguna etapa llegue o salga de aquí", ha asegurado.

La Vuelta a España 2026 se desarrollará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, saldrá de Mónaco y, tras 21 etapas, finalizará en Granada. Será en la recta final de la carrera cuando llegue a tierras jiennenses.

Con salida desde la ciudad de Jaén, el pelotón afrontará una jornada de montaña que finalizará en el Alto de la Pandera. Será la séptima vez que una etapa de La Vuelta concluya en esta mítica cima. Antes, pasará por Mancha Real, Torres, La Guardia de Jaén, Los Villares, Fuensanta de Martos, Castillo de Locubín y Valdepeñas de Jaén, con dos puertos previos al ascenso a la Sierra de la Pandera, el de Los Villares y el de Locubín, ambos de segunda categoría.

Tras confirmarse que La Vuelta a España pasará por Jaén, ya son 14 las ocasiones en las que la provincia de Jaén ha sido protagonista en sus últimas 20 ediciones, ya sea con un final o una salida de etapa --desde 2006, todas las ediciones salvo las de 2012, 2016, 2019, 2020, 2023 y 2025--.

Pozo Alcón, Alcalá la Real, la Sierra de la Pandera, Linares, Cazorla, Jódar, Valdepeñas de Jaén, Torredelcampo, Martos, Úbeda y la propia capital han sido algunos de los municipios y enclaves de la provincia que han acogido una etapa de La Vuelta en los últimos años.