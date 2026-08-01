Imagen de la clausura de las XVI Jornadas Musicales Sierra de Segura (Jaén). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las XVI Jornadas Musicales Sierra de Segura (Jaén) finalizan con la participación de más de 150 alumnos, procedentes de distintos puntos de la provincia jiennense, así como de Andalucía y del territorio nacional. La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha participado en la clausura de esta actividad, en el marco de la que se ha ofrecido un concierto dirigido por la pianista y directora de orquesta linarense Lucía Marín, maestra ponente de estas jornadas.

En este acto, según ha detallado la Diputación de Jaén, Medina ha felicitado a la Asociación Musical La Inmaculada de Arroyo del Ojanco por la organización de estas jornadas que cuentan con la colaboración de la Institución Provincial. Este colectivo realiza "un magnífico trabajo desde hace ya muchos años, consiguiendo mantener este proyecto que tiene un gran dimensión y haciéndolo crecer año tras año, convirtiéndolo en una referencia para la formación musical de nuestra tierra", ha señalado.

La celebración de estas jornadas, que dieron comienzo el pasado 25 de julio y que han contado con alumnado de once especialidades diferentes y la presencia de más de una veintena de directores de toda España, "es el resultado de un esfuerzo colectivo, de ilusión y de un compromiso importante con la cultura en nuestra tierra por parte de esta asociación", ha remarcado Francisca Medina para recordar el apoyo de la Administración provincial a esta actividad, en el marco de la apuesta cultural de la Diputación de Jaén.

"Creemos en el papel transformador de la cultura y es*importante apoyar iniciativas como esta porque sin duda ninguna generan oportunidades, enriquecen nuestro territorio y están proyectando una muy buena imagen de la Sierra de Segura y, por ende, de toda la provincia de Jaén", ha concluido Francisca Medina.