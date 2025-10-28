Los XXXVII Juegos Provinciales de Deporte Especial de Jaén reúnen en Torredelcampo a más de 600 personas

Asistentes a la segunda jornada de los Juegos Provinciales de Deporte Especial. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los XXVII Juegos Provinciales de Deporte Especial que organiza la Diputación de Jaén han celebrado este martes su segunda jornada en Torredelcampo, en el que se han dado cita más de 600 personas, entre participantes, acompañantes y miembros de la organización.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha participado junto al alcalde de esta localidad, Javier Chica, en la entrega de medallas y trofeos de las distintas actividades deportivas, que pertenecen a más de 25 entidades de la provincia.

Medina, que ha agradecido la colaboración del consistorio en la organización de esta jornada, ha señalado que esta actividad, dirigida a promover la práctica deportiva de personas con otras capacidades, forma parte de la línea de acción de la Administración provincial de "promover el deporte inclusivo".

"Si queremos hablar de inclusión, de igualdad de oportunidades y de incrementar la participación de personas que tienen otras capacidades o tienen diversidad funcional, el deporte es una parte muy importante y así lo entendemos desde la Diputación", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Torredelcampo ha mostrado su satisfacción por que esta localidad acoja de nuevo una jornada de estos juegos con los que la Diputación "apuesta por el deporte especial y adaptado, que es una medida importante de integración".

Además, Chica ha destacado el buen ambiente y la implicación de deportistas participantes, acompañantes y voluntarios en las distintas actividades que se han llevado a cabo.

En concreto, en esta segunda cita de los XXVII Juegos Provinciales de Deporte especial --la primera se desarrolló el pasado junio en la capital jiennense-- se han desarrollado competiciones de ajedrez, baloncesto, fútbol sala, petanca, tenis de mesa, además de otras actividades como dominó y una feria del juego.