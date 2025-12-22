El 18.669 reparte 420.000 euros en el barrio de la plaza de Toros de Granada con un quinto premio

Varias personas ven como los niños del Colegio de San Idefonso cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

GRANADA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración número 26 de Granada, situada en el barrio de la plaza de Toros, ha repartido 420.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad con la venta de 70 décimos del 18.669, agraciado con el último quinto premio cantado por los niños de San Ildefonso.

Desde este despacho situado en el número 18 de la calle Doctor Pareja Yébenes, su propietario, Francisco Trujillo, señala a Europa Press que el número ha sido adquirido por clientes habituales del barrio, un total de siete series agraciada con 6.000 euros al décimo.

Trujillo lleva cinco años al frente de esta administración que está regentada por su familia desde hace 26 años --antes se encargaba su madre-- y es la primera vez que entrega un premio del Sorteo de Navidad.

"Tenemos mucha ilusión", ha dicho emocionado este lotero, quien confirma que no llevaba décimo de este quinto premio con el que ha acabado el Sorteo de Navidad, aunque se muestra encantado de haber llevado la suerte a los vecinos del barrio.