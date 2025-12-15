El 22 por ciento de los andaluces ve la sanidad como el principal problema, tras crisis de los cribados, según el Centra

Imagen de las nuevas Consultas Externas del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 22,3 por ciento de los andaluces considera que la sanidad es el "principal problema" que existe actualmente en Andalucía, tras los fallos que se produjeron en el cribado de cáncer de mama, según se recoge en el barómetro publicado este lunes por la fundación Centra.

El barómetro es fruto de 3.600 encuestas realizadas entre el 17 y el 28 de noviembre, cuando ya había salido a la luz la crisis del cribado de cáncer de mama.

Tras la sanidad, el 15,4 por ciento de los encuestados sitúa como segundo problema de la comunidad el paro; seguido del acceso y el precio de la vivienda (12,2 por ciento), y la insatisfacción con la política, la desconfianza y la corrupción (9,3 por ciento).

Respecto a qué partido puede dar una mejor respuesta a los problemas de la comunidad, el 17,5 por ciento de los andaluces sitúa al PP, mientras que un 15,5 por ciento considera que el PSOE; un 14,7 por ciento, que Vox; un 6,3 por ciento que Sumar/Por Andalucía, y un 6,2 por ciento, que Adelante Andalucía.

En cuanto al principal problema que existe en España, un 29 por ciento de los encuestados considera que es la insatisfacción con la política, la desconfianza y la corrupción, seguido del acceso y precio de la vivienda (17,8 por ciento); del paro (8,2 por ciento), y de la insatisfacción con el Gobierno central (6,5 por ciento).

La sanidad se sitúa además como el principal problema que afecta personalmente al 22,2 por ciento de los encuestados, mientras que para un 13,1 por ciento es la inflación y perdida del poder adquisitivo, y para el 11,1 por ciento, el paro.

En cuanto a qué partido puede dar una mejor respuesta a los problemas que afectan personalmente a los encuestados, el 15,9 por ciento sitúa a Vox; el 14,7 por ciento, al PSOE, y el 14,6 por ciento, al PP.

De otro lado, el 64,6 por ciento de los andaluces considera que la situación política de Andalucía es "mala" o "muy mala", mientras que un 28,6 por ciento la califica de "buena" o "muy buena".

Asimismo, el 80,9 por ciento de los andaluces califica de "negativa" la situación política de España, frente al 16,9 que la considera que es "positiva".

En el barómetro se recoge que el 62,8 por ciento de los encuestados no sabe que el Gobierno andaluz del PP-A ha presentado los presupuestos de la comunidad para 2026, mientras que sí lo sabe el 26 por ciento.

El 83,9 por ciento de los encuestados considera que se debe dedicar más dinero a la "sanidad preventiva" en los presupuestos de la comunidad, así como para el acceso a la vivienda (79 por ciento), la calidad de vida de los mayores (74,7 por ciento) o a infraestructuras (58,4 por ciento).