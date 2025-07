El 31º Festival Jóvenes Realizadores de Granada contará con Isaki Lacuesta y Helena Wittmann como protagonistas

GRANADA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Jóvenes Realizadores celebrará en Granada su 31ª edición del 19 al 25 de octubre, reafirmándose como uno de los espacios culturales más dinámicos y comprometidos con el cine emergente en España. Contará con la participación destacada del cineasta español Isaki Lacuesta --que recibirá el Premio Sin Fin honorífico y protagonizará el tradicional Encuentro con Realizadores-- y de la directora alemana Helena Wittmann, objeto de la primera retrospectiva completa de su obra en España.

El certamen redobla su apuesta por un cine libre, contemporáneo y con vocación internacional, según ha informado también el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa. Esta edición contará además con Alemania como país invitado, en un gesto que refuerza el vínculo europeo del festival y su conexión con la candidatura de la ciudad andaluza a Capital Europea de la Cultura 2031.

Durante la presentación, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha afirmado que "el Festival Jóvenes Realizadores es mucho más que una cita cinematográfica: es una herramienta para tejer vínculos culturales, para proyectar el talento joven de aquí y de fuera, y para mostrar que Granada está preparada para liderar desde la creatividad".

En ese sentido, ha subrayado que "eventos como este son fundamentales para una ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Nos permiten ensayar la ciudad que queremos construir: abierta, diversa, sostenible y con la juventud como motor". En la misma línea, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez, ha aplaudido "el magnífico trabajo desarrollado en la elaboración del programa".

Convierte a la ciudad, "durante varios días, en la capital cinematográfica de nuestro país", asegurando que "el compromiso de la Consejería de Cultura y Deporte para con el Festival de Jóvenes Realizadores" es "una realidad que crece poco a poco, tanto desde la Delegación Territorial en Granada, como desde otros departamentos" a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y, especialmente, desde la Filmoteca de Andalucía, con la Sala Val del Omar".

Rodríguez ha puntualizado que "el compromiso debe ir más allá de aportar un escenario o un espacio cultural concreto, y en esa empresa nos encontramos embarcados: afinar y mejorar nuestra participación en este evento que llena de cine estas más de 30 ediciones de festival, y que como cualquiera puede apreciar, aglutina tantos esfuerzos de tantas administraciones e instituciones granadinas".

Asimismo, la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado que "este festival siempre ha sido una prioridad para la Diputación de Granada, que lo apoya y coorganiza desde su primera edición, en el año 1994. Nuestro salón de actos de Condes de Gabia será la casa del cine y acogerá desde el lunes 20 al sábado 25 de octubre las proyecciones de la Competición Internacional y las secciones Aguaespejo y Vibraciones. Como siempre, todas estas actividades serán gratuitas, con entrada libre hasta completar aforo".

Además, Caracuel ha indicado que "hemos consolidado la sección Pantalla Film in Granada, una nueva ventana fuera de concurso programada por nuestra oficina de cine. Se trata de un pequeño escaparate para mostrar la producción local, en concreto, para los cortos rodados en la provincia de Granada o dirigidos por cineastas granadinos".

Este año, además, Pantalla Film in Granada abrirá una línea especial para visibilizar los mejores trabajos de las escuelas granadinas de cine y el audiovisual. La convocatoria para participar en las distintas secciones competitivas estará abierta hasta el 1 de agosto a través de las plataformas Festhome y FilmFreeway, con más de 5.000 euros en premios.

La programación cinematográfica contará con dos grandes ejes: el ciclo dedicado a Isaki Lacuesta y la retrospectiva de Helena Wittmann. La Filmoteca de Andalucía acogerá una selección de títulos del cineasta español, incluido 'Segundo premio', la aclamada película inspirada en la historia de Los Planetas codirigida junto a Pol Rodríguez, que obtuvo el Goya a la mejor dirección en la última edición celebrada en Granada.

Además, se presentará el libro 'Desbordes. Una exploración de la obra de Isaki Lacuesta', editado por la Filmoteca de Andalucía y coordinado por Cecilia Barrionuevo y Pablo Marín. El sábado 25 de octubre, el cineasta protagonizará el Encuentro con Realizadores en formato 'masterclass' en una entrevista conducida por el periodista Javier Tolentino y organizada por la Diputación de Granada.

Por su parte, Helena Wittmann, directora de obras como 'Drift', 'Human Flowers of the Flesh' o la reciente 'A Thousand Waves Away', presentada en Rotterdam 2024, ofrecerá un seminario en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, donde también se editará un monográfico sobre su filmografía en colaboración con el Goethe-Institut Madrid y el Proyecto FicTrans.