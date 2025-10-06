El 31 Festival de Jóvenes Realizadores de Granada reúne este mes a más de 90 películas de 27 países diferentes

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha presentado este pasado domingo en el Cuarto Real de Santo Domingo la programación de la 31º edición del Festival Jóvenes Realizadores, que se celebrará entre el 19 y el 25 de octubre, y que reunirá a más de 90 películas de 27 países diferentes, incluyendo doce estrenos mundiales y cinco en España.

Según ha informado el Ayuntamiento local en una nota, el Teatro Isabel la Católica será "el epicentro de un encuentro que refuerza el papel de Granada como ciudad de la cultura y avanza en el camino hacia Granada 2031, Capital Europea de la Cultura".

La cita con el cine se inaugurará el domingo, 19 de octubre, con la actuación de NAZZZ y se clausurará el sábado 25 con el guitarrista flamenco Carlos de Jacoba. Además, el cierre contará con el estreno andaluz de Flores para Antonio, el "emocionante" documental protagonizado por Alba Flores y codirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina, y con la participación de Joaquín Sabina, Ariel Rot, Antonio Carmona y las hermanas Rosario y Lolita Flores.

"Que Granada sea la ciudad que acoja este estreno antes que las salas comerciales es un orgullo y demuestra la capacidad del festival para atraer propuestas únicas y de primer nivel cultural", ha destacado Ferreira acerca de esta cinta.

Asimismo, el Teatro Isabel la Católica volverá a convertirse en un espacio "abierto a la experimentación" gracias a la programación "más arriesgada e innovadora del festival", donde el cine "dialogará con la música en directo, la creación contemporánea y propuestas híbridas como el podcast Ciberlocutorio".

El festival contará con invitados "de prestigio" como Isaki Lacuesta, que recibirá el Premio Sin Fin honorífico; la cineasta Helena Wittmann, que será homenajeada y la directora Belén Funes, que también será reconocida en la inauguración e impartirá una clase magistral en la Universidad de Granada.

La programación se completa con competiciones internacionales dotadas con más de 4.000 euros en premios, óperas primas como 'Measures for a Funeral' o 'Aro Berria', cine clásico y una muestra de cortometrajes palestinos.

Los asistentes también podrán disfrutar de la proyección de clásicos restaurados como 'La quimera de oro de Chaplin', 'El acorazado Potemkin' o 'Siete ocasiones' de Buster Keaton, acompañados de música en directo. Además, el artista granadino Chico Blanco pondrá sonido en vivo al centenario de 'El fantasma de la ópera' y creará un "espectáculo único que fusiona cine mudo y música electrónica contemporánea".

RECONOCIMIENTO Y PRESTIGIO AL ALZA

El Festival Jóvenes Realizadores ha sido reconocido por segundo año consecutivo con financiación del ICAA del Ministerio de Cultural y se ha situado entre los 25 mejor valorados de España. Este reconocimiento junto a la inclusión de Granada en la Red de Ciudades de Cine la consolidan como un "destino de rodajes y capital cultural, reforzando el proyecto colectivo de Granada 2031", ha considerado el edil de Cultura.

Al hilo, la ciudad ha firmado un convenio con la Andalucía Film Commission, un acuerdo que "permitirá reforzar la estrategia audiovisual de la ciudad con acciones conjuntas en promoción exterior, atracción de rodajes, formación profesional y puesta en valor del patrimonio local como escenario para cine y televisión", ha detallado el Consistorio.

Esta 31ª edición del Festival Jóvenes Realizadores, que ha sido organizada por el Ayuntamiento de Granada junto a la Diputación de Granada y la Fundación AguaGranada, cuenta con los patrocinios de Fundación Caja Rural, Hammam Al Ándalus, Campos de Granada, Cupra Vigilsa, Nazaríes Intellegenia y Cervezas Victoria, así como de la colaboración de instituciones académicas y culturales que sitúan a Granada como "referente en innovación audiovisual y talento joven".