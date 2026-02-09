Hasta 32 colegios andaluces, más de la mitad de Cádiz, seguirá este martes sin clases presenciales por el temporal

La concejala de Educación en Jerez, Nela García, viendo los desperfectos ocasionados por el temporal en uno de los colegios de la ciudad. (Foto de archivo). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que 32 colegios de la comunidad autónoma "seguirán sin actividad lectiva presencial" este martes, 10 de febrero, como consecuencia de los efectos del temporal que viene afectando a la región con motivo del paso de un tren de borrascas.

En un apunte en su cuenta en la red social X, el consejero ha realizado este anuncio tras una reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias por el Riesgo de Inundaciones que ha evaluado este lunes la situación de la comunidad autónoma por efecto del temporal.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha concretado en un comunicado la relación de centros educativos que estarán este martes sin clases presenciales "por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días".

En total son 32 los centros afectados, de los que 19 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos "se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro", según precisan desde la Consejería que dirige María del Carmen Castillo.

Aparte de en Cádiz, habrá colegios sin clases presenciales este martes en las provincias de Sevilla --siete--, Jaén (3), Málaga (2) y Granada (1).

En concreto, en la provincia de Cádiz, no habrá clases presenciales en ninguno de los seis centros educativos de los municipios de Grazalema y Torre Alháquime, así como tampoco podrán ir los alumnos a las aulas de cuatro centros del término municipal de Jerez de la Frontera; concretamente, 'El Rocinante', el CEIP 'Virgen del Mar' de El Portal, el CEIP 'La Ina' de La Ina y el CEIP 'Guadalete' de El Torno.

Asimismo, en la provincia de Cádiz tampoco podrán impartir clases presenciales este martes en el IES 'Sierra de Líjar' de Olvera; los E.I. 'El Azahar' y 'La Rayuela' de Prado del Rey; el IES 'Azahar' de San Martín del Tesorillo; el CEIP 'Benafélix', el EI 'La Esperanza y el CDP 'Sagrado Corazón de Jesús' de Ubrique; el CEIP 'Maestro Juan María Marín' y el EI 'La Rayuela' de Zaraha de la Sierra.

En la provincia de Granada, no habrá actividad lectiva presencial este martes en el CPR 'Taxara' --sede de La Fábrica-- de Venta Nueva (Huétor Tájar), mientras que en Jaén la suspensión de clases afecta al IES 'Cástulo' de Linares --donde las clases de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) serán telemáticas, y el resto se han reubicado en otros centros de la localidad--, y a la EOI 'Carlota Remfry' de la misma localidad, cuyo alumnado ha sido reubicado en el IES 'Reyes de España', así como al municipio de Coto Ríos.

El resto de colegios sin actividad lectiva presencial este martes pertenecen a la localidad malagueña de Cartajima --el CPR 'Alto Genal' y el SEP 'Los Castañares'--, y a los municipios sevillanos de Algámitas --CEIP Andalucía 'Francisco Soria'--, Benacazón --IES 'Virgen del Rosario'--; Dos Hermanas --EI 'La Milagrosa' y EI 'Nuestra Señora de Valme'--; Écija --CEIP 'El Valle'--; El Castillo de las Guardas --CEIP 'Peña Luenga'--, y Villaverde del Río; en concreto, el CEIP 'Alpesa'.

Además, en 85 rutas de transporte escolar no se podrá prestar el servicio este martes día 10 de febrero "por problemas en los accesos o cortes de carretera". Se trata, en concreto, de 76 rutas de la provincia de Cádiz; una de Córdoba, otra de Granada, cuatro de Huelva y tres de Málaga.