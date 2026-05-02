Hasta 33 rejas y balcones participan en la nueva edición del concurso organizado por el Ayuntamiento

Archivo - Vista de la Calleja de las Flores, en Córdoba. - RAFAEL MADERO / EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha concretado este sábado que hasta 33 rejas y balcones participan en la nueva edición del Concurso de Rejas y Balcones organizado por la delegación de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba que se celebra del 4 al 17 de mayo.

Según ha explicado el Consistorio cordobés en una nota, las rejas y balcones participantes están abiertos a la ciudad y podrán visitarse desde la calle en cualquier horario.

Asimismo, han valorado que el concurso pone en valor la relación entre arquitectura y ornamentación floral, cuya "calidad, conservación durante el periodo de celebración y adecuación estética al conjunto de la fachada e impacto visual", serán los criterios que tendrá en cuenta el jurado para su valoración.

Por su parte, el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha señalado que esta nueva edición del concurso vuelve a situarlo como una de las tradiciones que contribuyen a realzar el mayo cordobés, no solo en lo relativo a la decoración floral, sino también "creando rincones inigualables en las calles de la ciudad".

En contexto, la relación de participantes es la que sigue: Pastora, 2; Abejar, 2; Abejar, 8; La Palma, 3; San Juan de Palomares, 8; Carlos Rubio, 7; Postrera, 3; Fernán Pérez de Oliva, 2; Fernán Pérez de Oliva, 7; Pedro Verdugo, 7; Huerto de San Pablo, 3; Zarco, 13; Puerta de Almodóvar, 7; Realejo, 8; Cidros, 4; Tafures, 4; Barqueros, 5; San Basilio, 17; Juan Rufo, 15; Juan Rufo, 20; Rafael León, 14; Plaza de Colón, 21 (Adarve); Tafures, 4; Cidros, 4; Fernán Pérez de Oliva, 7.