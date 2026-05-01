Adelante Andalucía confronta su papel "pegado a la realidad" con el de los que "están con multinacionales"

Acto con motivo del 1 de mayo de Adelante Andalucía en Granada. - ADELANTE ANDALUCIA

GRANADA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha celebrado la tarde del 1 de mayo en Granada un acto sobre sindicalismo bajo el nombre 'La Andalucía que de verdad madruga'. La formación ha reivindicado ser un partido "pegado al territorio y a la realidad que viven los andaluces". José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, ha comparado el evento de Adelante con las celebraciones del 1 de mayo del presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno, quien se ha reunido en un hotel con directivos de multinacionales.

"Ellos están con las multinacionales. Moreno está con la gente que tiene mucho dinero y Adelante Andalucía está con la gente que construye Andalucía. Estamos con la Andalucía normal y corriente, la Andalucía real. Moreno, dime con quién andas y le diré quién eres", ha dicho García y recogido su formación política en una nota de prensa. En el encuentro han participado, además del candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, la candidata de Adelante por Granada, Inma Manzano; Vanesa Sánchez (limpiadora del SAT); Nieves García (PTIS de CCOO) y María José Sánchez (bombera del Infoca).

García ha recordado que "es a esta gente --en alusión a los trabajadores de diferentes sectores que han participado en el acto-- a la que el Gobierno de Juanma Moreno ha olvidado en sus siete años al frente, a los trabajadores que sostienen Andalucía". "Lleva más de siete años gobernando y no ha tomado ni una sola medida para acabar con la explotación en la hostelería o en el turismo; no ha impulsado ninguna medida para mejorar las condiciones laborales de la gente trabajadora, ni de quienes se dedican a la integración social, ni de las bomberas forestales, ni de las limpiadoras, ni mucho menos de las profesoras de universidad", le ha reprochado García.

En relación con el empleo, García ha sostenido que "cada vez que sale el mapa de los datos de empleo, aquí en Andalucía, al sur de Despeñaperros, nos han condenado sistemáticamente a tener que elegir entre paro, precariedad o emigración". Frente a unas políticas que obligan a la precariedad o al abandono del territorio, Adelante Andalucía ha celebrado a los sindicalistas del territorio, a quienes "ponen el cuerpo para defender los derechos laborales de toda la ciudadanía".

"La Andalucía del siglo XXI no está en los despachos, está en las espaldas de los y las sindicalistas honestos", ha afirmado García. Por último, la formación ha manifestado la importancia de luchar en las urnas por una Andalucía habitable. "Señor Juan Manuel Moreno Bonilla, es hora de que el que se quede en paro sea usted y lo vamos a hacer el 17 de mayo", ha concluido García.

