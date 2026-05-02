Moreno recalca la prioridad de luchar contra bullying escolar y concienciar a menores del daño que provoca

1083489.1.260.149.20260502114314 El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, junto a la madre de Sandra Peña. A 2 de mayo de 2026 en Córdoba, Andalucía (España). - FRANCISCO J.OLMO - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha recalcado este sábado como una prioridad luchar contra el bullying y el acoso escolar y concienciar a los menores del daño que provoca, recurriendo a personalidades del mundo del cine, la música y el deporte.

En este 2 de mayo, Día Internacional contra el acoso escolar, Moreno se ha pronunciado así, en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras hacer un recorrido por el sendero de la fase 3 del Cinturón Verde de Córdoba, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el cabeza de lista del PP al Parlamento por Córdoba y coordinador de la campaña electoral, Antonio Repullo.

Ha manifestado que su gobierno se une a la campaña mundial contra el bullying y el acoso escolar, "que es una de las plagas que triste y desgraciadamente tenemos en occidente, y de manera especial también en Andalucía y en España".

Tras indicar que su gobierno lleva años trabajando contra esta lacra, Juanma Moreno ha manifestado que hay que seguir centrados en esa lucha, de la mano de padres y madres, de profesores y de todos los actores de la comunidad educativa para evitar casos de acoso escolar que tanto sufrimiento causan en muchos niños y niñas.

Ha puesto el acento en la necesidad de concienciar a esos "niños que hacen sufrir a otros niños" del daño que están haciendo y del que en ocasiones "no son ni siquiera conscientes".

En sentido, ha apostado por contar con personalidades y "caras populares" de distintos ámbitos para que transmitan a los menores lo que es el acoso escolar y el daño que provoca y que incluso "mata".

Juanma Moreno, participará, a partir de las 12,00 horas, en una concentración contra el bullying en el Bulevar Gran Capitán de Córdoba, a la que van a asistir también los padres de Sandra Peña, la menor de Sevilla que se quitó la vida por el acoso escolar que sufría por parte de varias compañeras del centro educativo en el que estudiaba.



