Moreno admite que la voz del cantante de 'Kilómetro sur' se parece "bastante" a la suya: "Ya se verá"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno atiende a los medios tras el recorrido por el Cinturón Verde. A 2 de mayo de 2026 en Córdoba, Andalucía (España). El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la ree - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha admitido este sábado que la voz del intérprete de la canción 'Kilómetro sur' que se ha convertido en la sintonía de sus actos en la campaña por las elecciones autonómicas del 17 de mayo se parece "bastante" a la suya y que "ya se verá".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Córdoba, tras ser cuestionado sobre si es él quien canta la canción por el parecido evidente de la voz del intérprete con la suya, y tras las especulaciones que se han hecho al respecto desde que 'Kilómetro sur' sonara por primera vez en el acto que tuvo el jueves en Sevilla, a unas horas del arranque de la campaña electoral.

"Bueno, se parece, la verdad que se parece bastante, pero ya se verá; tenemos 14 días por delante, poco a poco", ha expresado Juanma Moreno con una risa contenida.

'Kilómetro sur', dedicada a Andalucía, es la canción que suena cada vez que Moreno llega a los actos desde que arrancó la campaña electoral. Fuentes 'populares' trasladaron a Europa Press que él es el intérprete y que la grabó durante la precampaña electoral "muy ilusionado", mientras que la idea surgió en las pasadas navidades.

