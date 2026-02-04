Unas 3.800 personas están afectadas por cortes de luz en Andalucía por el temporal

Imágenes de la presa de Cantillana. Temporal en Andalucía - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 3.798 personas están afectadas por cortes en el suministro eléctrico en Andalucía, en todas las provincias, salvo la de Almería, como consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota a la comunidad.

Así lo ha manifestado este miércoles el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Granada.

Ha indicado que los cortes de suministro eléctrico afectan a 53 municipios, con especial incidencia en el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.

Fernández ha señalado que la compañía suministradora está "permanentemente monitorizando y está con el telecontrol intentando solventarlo de manera inmediata", de manera que la situación irá cambiando a medida que pasen las horas.

En lo que refiere al estado de las carreteras, ha expuesto que son 110 las afectadas, en unos casos por corte total o por afección de corte de algunos de sus carriles de circulación.

De esas 110 carreteras afectadas, 38 de ellas pertenecen a la provincia de Cádiz, que es, con las comarcas del Campo de Gibraltar y de Grazalema, de las más afectadas, así como también la campiña jerezana, en el entorno del Guadalete.

El delegado ha señalado que de la red principal, de las carreteras principales que articulan Andalucía, "no hay ninguna que esté con un corte total".

Fernández también se ha referido a las suspensiones que hay en estos momentos en los servicios ferroviarios, concretamente, la media distancia entre Córdoba y Sevilla; todas las cercanías de Sevilla; el Avant en toda la comunidad autónoma, o el AVE Madrid-Sevilla y Málaga-Granada.