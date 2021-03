Unos 500 profesionales de belleza y estética reivindican en Andalucía ser actividad esencial: "La situación es crítica"

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 500 profesionales del sector de la belleza y la estética de Andalucía se han concentrado este martes en distintas capitales de provincia andaluzas para pedir que esta actividad sea considerada como un servicio esencial para la ciudadanía, lo que podría permitir la ampliación de los horarios para la atención al público más allá de las 18,00 horas, toda vez que han asegurado que la situación "es crítica".

En declaraciones a Europa Press la presidenta de la Asociación de Profesionales de la Belleza y la Estética de Andalucía, 'WeBeauty', Marina Reguera, una de las organizaciones que forman parte de la Plataforma Estética Unida por Andalucía, ha precisado que en Málaga han participado alrededor de 70 personas, una cifra muy similar a los profesionales que han protestado en Almería.

Por su parte, en Sevilla se han concentrado a las puertas del Parlamento andaluz alrededor de 60 profesionales, unos 80 lo han hecho también en Granada y aproximadamente 50 personas han participado en la concentración convocada en Jaén. Todas las protestas se han desarrollado entre las 10,00 y las 11,30 horas bajo los lemas 'Estética y belleza, esenciales ya', 'SOS belleza' y 'Por nuestro derecho a trabajar en Andalucía".

Reguera ha afirmado que están "quemando todos los cartuchos posibles dentro del marco de la legalidad para que nos consideren esenciales" ya que "compartimos epígrafe con las peluquerías", que sí son consideradas como tal. Además, ha apuntado que "lo entenderían" si esta situación se diera en toda España, pero "es superinjusto" que en otras comunidades como Madrid, Cataluña o Comunidad Valenciana "se considere una actividad esencial" y en Andalucía "todo cueste más".

"Estamos sometidos a cierres intermitentes cuando superamos los 1.000 casos de Covid por cada 100.000 habitantes, pero también tenemos límites de horario o cierres perimetrales", con lo cual "no sé cuánto vamos a tardar en echar la persiana definitivamente". Ha recordado que "hartos" de mandar escritos a las distintas delegaciones y órganos de gobierno para que les dieran una contestación, finalmente la Junta de Andalucía les indicó que "no pensaba dar marcha atrás, que eso es lo que había determinado el Comité de Expertos".

"Esperamos que esta semana que se reúne el Comité abran un poco la veda", ha asegurado, para destacar que "son un sector superseguro" y que todos los centros "tienen estrictas medidas higiénico sanitarios", por lo que "no entendemos por qué se nos ha discriminado de esta manera".

Por su parte, en declaraciones a los medios en la capital andaluza, presidente de la Asociación de Peluquería y Estética de Sevilla y provincia, Alejandro Lebrón, ha explicado que la situación del sector "es crítica" como consecuencia de la crisis derivada por la pandemia, por lo que ha añadido que lo que piden a la Administración andaluza es que los cataloguen como servicio esencial "al igual que las peluquerías".

"Queremos que la estética vaya de la mano de las peluquerías porque es muy necesario para nuestro sector en este momento", ha señalado, al tiempo que ha añadido que los negocios están "muy afectados y bajando entre de un 30 a un 45 por ciento".

En este sentido, ha apuntado que parte de los empleados están en Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) a lo que se suma que es "un sector muy femenino, donde la inmensa mayoría son autónomos", colectivo al que "afecta la economía de una manera terrible, trágica".

Al hilo, ha recordado "todos los esfuerzos" que ha llevado a cabo el sector en los establecimientos para adaptarlos y cumplir con todas las medidas higiénico sanitarias y ha subrayado que su trabajo "no solo es belleza, también es salud".

"No entendemos por qué nos cierran, por qué no somos considerado esenciales cuando en otras comunidades como Cataluña o Madrid sí como considerados esenciales", ha lamentado, por lo que ha insistido en que reciban "el mismo trato".

"NO SÓLO DEPILAMOS"

Por su parte, Silvia Pérez, propietaria de un centro de estética en la provincia de Sevilla, ha lamentado la limitación de horario para ejercer su profesión que no consideran "correcto", ya que se consideran actividad esencial. "No sólo trabajamos a nivel dérmico sino también a nivel emocional y detectamos muchas patologías que tienen nuestros clientes, por lo que pedimos como derecho ser actividad esencial", ha afirmado.

En esta línea, ha asegurado que atienden a "mucha gente" con diversas patologías provocadas por esta crisis como "ansiedad, problemas a nivel de fisioterapeuta o psicológicos" que derivan a los especialistas. Además, ha apuntado que cuando están realizando un tratamiento facial también observan otras patologías que requieren de la supervisión de un dermatólogo. "Son muchas las terapias que trabajamos, no sólo depilamos", ha zanjado.

De su lado, otra profesional del sector Vanesa Gómez ha recordado que abrió su centro de estética con "una lista de espera de más de cien personas" después del confinamiento en marzo del año pasado, lo que a su juicio demuestra que "la gente nos necesita". De hecho, ha explicado que tienen "muchos servicios que son muy esenciales" tales como "un tratamiento de acné es salud, un drenaje linfático es salud después de una operación, una presoterapia después de una mastectomía" por lo que "somos muy necesarias", ha añadido.

"Sé que hay servicios que no son esenciales como unas uñas a nivel físico pero sí mentalmente para las personas porque se sienten mejor y la verdad es que estamos pasando una época muy mala y nos gustaría que se nos reconociera igual que a las peluqueras porque además somos el mismo gremio", ha dicho.

Por último, otra compañera del gremio, Pepa de Rus, ha asegurado que debido a la limitación horaria se les quedan "los tratamientos a medias" y hay "clientes con necesidad, por salud" que no pueden acudir a estos centros debido a los horarios de atención al público, cuando "hay sectores con menos repercusión a nivel de salud que sí están abiertos".

"No se entiende y no es justo, pedimos ser esenciales porque qué hacemos cerrando a las 18,00 horas si la mayoría de nuestras clientes cierran sus negocios también a esa hora", se ha preguntado y ha añadido que son "un sector mayoritariamente de mujeres, autónomas". "No necesitamos a nadie y estamos luchando día a día y nos cierran, nos dejan sin herramientas así que pedimos el derecho a ser esenciales", ha concluido.