El 53º Festival Flamenco Pepe Polluelas reunirá en Jaén a Manuel Moreno Maya 'El Pele', Alfredo Tejada y Jesús Corbacho

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 53º Festival Flamenco Pepe Polluelas reunirá el próximo 10 de octubre en Jaén a "grandes figuras" como Manuel Moreno Maya 'El Pele', Alfredo Tejada y Jesús Corbacho.

Así se ha puesto de relieve este jueves en la presentación de esta cita organizada por la Peña Flamenca de Jaén y que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, a través del Patronato municipal de Cultura.

Su responsable, María Espejo, y el presidente de la peña, Alfonso Ibañez, junto al vocal Isidro Cabrera, han sido los encargados de dar a conocer los detalles de esta edición. Tendrá lugar el 10 de octubre en el Teatro Darymelia y será uno de los espectáculos destacados de la Feria de San Lucas, además de enmarcarse en el 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén.

La edil ha expresado "el compromiso municipal con la Peña Flamenca y con este festival, "uno de los más antiguos de la provincia". "Apostamos firmemente por perseverar y difundir un arte universal reconocido como Patrimonio de la Humanidad, garantizando su transmisión y disfrute para las generaciones presentes y futuras", ha enfatizado.

Además, ha destacado que se podrá "disfrutar del mejor flamenco", ya que el cartel está formado por "un Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes como Manuel Moreno Maya 'El Pele' y dos ganadores de la Lámpara Minera, el galardón más prestigioso del cante flamenco, como son Alfredo Tejada y Jesús Corbacho".

En este sentido, la concejala de Presidencia, Cultura y Turismo ha felicitado a la Peña Flamenca por, "no solo volver a mantener viva un año más la pasión por el cante jondo, sino además situar a Jaén en el mapa del flamenco a nivel andaluz y nacional".

NOCHE HISTÓRICA

Por su parte, Ibáñez ha expresado su agradecimiento al Patronato municipal de Cultura, que "este año se ha volcado aún más con este Festival incrementando su presupuesto", al tiempo que ha considerado que será "una noche histórica" dado el nivel de los artistas.

De 'El Pele', ha explicado que nació en Córdoba en 1954 y su apodo se lo puso Manuel Benitez 'El Cordobés'. Ha grabado con Paco de Lucía, con Camarón y Vicente Amigo y ha actuado también con artistas internacionales como David Bowie o Prince, entre otros. "Es un privilegio tenerlo en Jaén", ha asegurado, no sin precisar que lo acompañará a la guitarra el Niño Seve.

Con respecto a Alfredo Tejada, ha afirmado que tiene también una gran trayectoria internacional y fue descubierto por Mario Maya, ya fallecido. Desde 2007, trabaja con la prestigiosa compañía de Antonio Gades y viene con la solvencia de un tocador de la casa como el sevillano Antonio Carrión.

El presidente de la Peña Flamenca ha resaltado, igualmente, la presencia de Jesús Corbacho, "reciente ganador de la Lámpara Minera en 2024, año que fue cuando premiaron a esta Peña como la mejor de España". "Es la gran revelación del momento, una de las voces emergentes con más proyección del flamenco. Viene con el tocaor Juan Requena", ha dicho.

Completan el programa el maestro Antonio Carrión, tocaor habitual en la Peña y en este festival, además de la cantaora loperana Julia Moreno La Debla, de Lopera, y los guitarristas Juan Campallo y Paco González. La presentación del evento correrá a cargo del periodista flamenco Juan Garrido. El diseño del cartel de esta edición ha sido elaborado por el propio Alfonso Ibáñez.

Las entradas para asistir a esta cita con el Festival de Flamenco Pepe Polluelas se pueden adquirir bien físicamente en la Peña Flamenca de Jaén, ubicada en la calle Maestra, o a través de la plataforma de venta de entradas www.consiguetuentrada.com