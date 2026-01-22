Los 5.651 andaluces que optan a plaza MIR y FSE afrontan este sábado un examen de cuatro horas y media y 200 preguntas

Archivo - Varias personas en una de las aulas del centro de examen de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), en el Ministerio de Sanidad de Madrid (España), a 27 de marzo de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.651 personas aspiran en Andalucía a una de las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR y FSE) convocadas por el Ministerio de Sanidad para todo el territorio nacional, a la que están llamados a presentarse 35.503 personas y para quienes se han publicado las instrucciones para participar en las pruebas de acceso, que se celebrarán el próximo sábado 24 de enero en todo el territorio nacional. En la comunidad andaluza, los exámenes se celebrarán en siete sedes repartidas entre las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.

El proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13,30 horas. Una vez concluido este proceso, a las 14,00 horas se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, en presencia de los aspirantes. La prueba constará de 200 preguntas más diez de reserva y tendrá una duración de cuatro horas y media, tal como ha explicado el Gobierno en una nota de prensa.

No se permitirá el acceso a las aulas una vez abiertos los paquetes precintados y queda prohibido el uso de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos con capacidad de comunicación o almacenamiento (como relojes o gafas inteligentes) durante todo el proceso de examen. Estos dispositivos deberán permanecer apagados desde el inicio del llamamiento hasta la finalización de la recogida de hojas de respuestas.

Será obligatorio acudir con el documento original y físico de identidad (DNI, NIE o pasaporte), que debe coincidir con el indicado en la 'Relación definitiva de aspirantes admitidos y no admitidos'. No se permitirá el acceso al examen a quienes no puedan acreditar su identidad de esta manera. Los aspirantes deberán consultar previamente la mesa y centro de examen asignados en la web del Ministerio, ya que no se permitirán cambios de ubicación sin autorización. Durante toda la duración de la prueba, el documento de identidad deberá permanecer visible sobre la mesa.

Únicamente está permitido el uso de bolígrafo azul o negro. Queda invalidado el ejercicio si se emplea lápiz, pluma u otros instrumentos de escritura no autorizados. El uso de dispositivos médicos (como audífonos, glucómetros, etc.) requiere autorización previa de la Dirección General de Ordenación Profesional. Se permite el uso de tapones para los oídos de uso común (de silicona o plástico); quedan estrictamente prohibidos auriculares de cualquier tipo, con o sin cable.

Los aspirantes de Medicina y Enfermería recibirán un cuaderno de imágenes adicional. Las de Física contarán con una calculadora autorizada. Es requisito obligatorio firmar la hoja de respuestas, ya que sólo así podrá ser objeto de corrección. Se recomienda hacerlo al recibir el material. No estará permitido abandonar el aula durante los primeros 60 minutos ni en los últimos 30 minutos del examen. En caso de necesidad justificada, se podrá salir temporalmente del aula, previa entrega del examen y del documento de identificación, y siempre con el acompañamiento de personal autorizado. Las personas responsables de mesa anunciarán el tiempo restante a los 60, 30 y 15 minutos del final del ejercicio.

La hoja de respuestas constará de tres ejemplares autocopiativos: uno para la Administración, otro para el control y otro para el aspirante. Se debe comprobar que las marcas se reflejen correctamente en todas las copias. Para seleccionar una respuesta: marcar con una "X" el recuadro correspondiente; para anular una respuesta previamente marcada: rellenar completamente el recuadro; para recuperar una respuesta anulada: rodear con un círculo el recuadro. Cada respuesta correcta suma tres puntos, la incorrecta resta un punto y las no contestadas no puntúan.

Los aspirantes que figuren como no admitidas en los listados definitivos, que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada, podrán presentarse al examen con normalidad, como parte del procedimiento administrativo. Su participación se realizará en las mismas condiciones que el resto de aspirantes, sin distinción alguna en el acceso a aulas o recintos, ya que no existe asignación diferenciada en función de la condición de admitido o no admitido.

La corrección de los ejercicios realizados por las personas no admitidas quedará condicionada a la resolución del recurso de alzada que hayan presentado. De conformidad con la normativa vigente, el plazo para la presentación del recurso es de un mes desde la publicación de los listados definitivos. El examen se realizará en todo caso, aunque su corrección únicamente se efectuará si el recurso es estimado.