El 78,5% de los docentes andaluces no se siente reconocido en su labor y casi el 65% ha sufrido agresiones, según CSIF

Archivo - Imagen de archivo de un aula de Primaria. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 78,5% de los docentes de la escuela pública no se siente respaldado en el aula y el 64,5% ha sufrido agresiones, según una encuesta realizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la que han participado más de 7.500 personas de toda España, siendo la mitad de ellas de Andalucía.

Según ha detallado CSIF en una nota, el estudio forma parte del informe '¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente' y ha puesto de manifiesto "la falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad".

Concretamente, la encuesta se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte y de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas para "conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases".

Así, otra queja mayoritaria, ha sido la falta de protocolos "claros y eficaces" ante conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, "lo que genera inseguridad y sensación de desprotección". En este sentido, el 98,5% ha señalado que los protocolos actuales "no son útiles" y han insistido en la necesidad de "reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día".

Por otro lado, "la sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades es otra idea que queda patente con la encuesta". Casi ocho de cada diez (78,5%) han denunciado "la falta de reconocimiento social y profesional" y, el 59% ha echado en falta apoyo de la Administración. Además, casi el 97,1% "sufre sobrecarga de trabajo a consecuencia de la excesiva burocracia a la que debe hacer frente".

Igualmente, el desencanto del profesorado también se manifiesta en el ámbito salarial, ya que nueve de cada diez (90,5%) han considerado que "su nivel retributivo no se corresponde con la responsabilidad, carga de trabajo y exigencia que implica la docencia", lo que contribuye a que la profesión pierda "atractivo".

Además, la encuesta ha reflejado las principales reivindicaciones de los docentes por este orden de prioridad: refuerzo de la autoridad docente, reducción de ratios, incremento de personal para la atención de la diversidad, homologación salarial con otras comunidades autónomas, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

Por último, CSIF ha avisado de que este escenario no puede "normalizarse", ya que "el deterioro de las condiciones laborales y la pérdida de reconocimiento social afectan a la motivación del profesorado" y, en consecuencia, "a la calidad de la educación". Por tanto, es necesario que las administraciones sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas, ya que "prestigiar la labor docente garantizará el presente y el futuro de la educación pública", ha concluido.