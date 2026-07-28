El 8,62% de los hogares andaluces tiene a todos sus miembros en paro, 0,29 puntos más que hace un año

Archivo - Varias personas en el mercado de abastos en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 8,62% de los hogares andaluces cuenta con todos sus miembros en situación de desempleo durante el segundo trimestre de este año, cifra que supone una subida de 0,22 puntos en comparación con el trimestre anterior (8,4%), y un ascenso de 0,29 con respecto al primero de 2025, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

En Andalucía, el 78,75% de los hogares andaluces tenía a todos sus integrantes ocupados en el primer trimestre de este año, frente al 78,67% del mismo periodo de 2025, lo que supone 0,08 puntos más.

Un 17,79% de los hogares andaluces tiene al menos la mitad de los activos desempleados frente al 17,78% registrado en el mismo trimestre de 2025.

A nivel nacional, los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 86.500 en el segundo trimestre de 2026, un 10,17% menos que en el trimestre anterior, hasta situarse en 764.200, su número más bajo desde el tercer trimestre de 2008, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último año, el número de familias con todos sus miembros en paro se ha reducido en un 4,1%, con una caída en términos absolutos de 32.700.

Por otro lado, entre abril y junio, los hogares con todos sus miembros ocupados aumentaron en 228.800 (+1,9%), hasta un total de 12.273.700. En comparación con el segundo trimestre de 2025, el incremento de los hogares con todos sus miembros ocupados es del 1,67% tras sumar 201.700.

Los hogares con al menos un activo subieron en 60.000 en el segundo trimestre (0,42%), hasta los 14.470.300, mientras que en el último año aumentaron en 179.600 (+1,26%).

Por último, los hogares en los que no hay ningún activo subieron en 20.400 entre abril y junio (+0,37%), hasta los 5.527.700. En el último año, estos hogares se han incrementado en 74.000 (+1,36%).