8M en Andalucía: Horarios y recorridos de las manifestaciones en las capitales

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las principales ciudades andaluzas acogerán este domingo movilizaciones con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, convocadas por diferentes colectivos y plataformas feministas para reivindicar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y alertar de las distintas formas de violencia y discriminación que aún persisten.

En la mayoría de capitales de provincia las marchas se desarrollarán en horario de mañana, aunque en algunos casos se han convocado distintas movilizaciones por parte de plataformas feministas diferentes, por lo que un año más saldrán divididas.

Además de las manifestaciones, varias ciudades han programado actividades paralelas durante los días previos o posteriores a la jornada reivindicativa.

Por su parte, en Almería las organizaciones feministas han vuelto a convocar dos manifestaciones, así como una noche reivindicativa previa con la celebración de la 'Noche de las comadres'.

Así, la Plataforma de Acción Feminista ha convocado su manifestación en la mañana del domingo a partir de las 12,00 horas, desde la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) en la Rambla Obispo Orberá, desde donde partirá por la Rambla Federico García Lorca hasta alcanzar la Plaza de las Velas.

Por su parte, los Colectivos Feministas de Almería organizarán su convocatoria por la tarde, a partir de las 18,30 horas, con salida desde la Plaza de las Velas, con un recorrido ascendente en la Rambla Federico García Lorca hasta llegar al Anfiteatro, donde se leerá un manifiesto bajo el lema 'El feminismo será la tumba del fascismo'.

Además, en la provincia de Cádiz los colectivos feministas han anunciado manifestaciones en Cádiz capital, Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, que se van a desarrollar en todos los casos desde las 12,00 horas.

En la capital se iniciará desde la plaza Asdrúbal hasta San Juan de Dios, y a las 14,00 horas habrá una convivencia en Plaza España con actuaciones de carnaval y micro abierto. En Jerez, Marea Violeta ha convocado a la ciudadanía a las 12,00 horas en la plaza del Arenal, donde arrancará la manifestación por el 8 de marzo. A la misma hora partirá la de El Puerto, desde el Parque de Europa y hasta la Plaza de España.

Ya en Córdoba, la manifestación del 8M 2026 tendrá lugar el domingo a las 12,00 horas, con salida en la Glorieta de la Cruz Roja hacia la Plaza de las Tendillas, pasando por Cruz Conde, donde se desarrollará un tramo en silencio, para que las personas con híper sensibilidad auditiva puedan manifestarse "por una sociedad y una Córdoba feministas y por todo lo que queda por luchar", según han señalado desde la Asamblea 8M Córdoba, organizadora de la manifestación y que se define como Asamblea Feminista Interseccional de Córdoba.

En Granada también habrá una convocatoria unitaria un año más promovida por la Plataforma de Mujeres 8M/25N y el Espacio Unitario Feminista, con salida de la manifestación el próximo domingo a las 12,00 horas de los Jardines del Triunfo de Granada capital para atravesar el centro de la ciudad hasta llegar al Paseo del Salón, donde se leerá el manifiesto con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, que asimismo ha preparado sus actividades para la primera mitad del mes.

Bajo el lema, 'Más que un día. Memoria y presente', esta programación municipal engloba una agenda diversa que se desarrollará durante todo el mes y que incluye exposiciones, teatro, conferencias, actividades deportivas, talleres en distritos y una amplia propuesta coeducativa en centros escolares.

En Huelva se llevará a cabo una manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Huelva y será el mismo día 8 de marzo, a las 12,00 horas, y partirá desde la plaza del Antiguo Estadio de Huelva para finalizar en la Plaza de las Monjas. Además, Ayuntamiento, Diputación Provincial de Huelva y Junta de Andalucía realizarán un acto institucional este viernes, 6 de marzo, a las 17,30 horas, en el Patio de las Bolas de la Casa Colón que contará con la lectura del manifiesto y con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López; y el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano.

Jaén, por su parte, también celebrará una manifestación unitaria coorganizada por Feministas 8M Jaén y la Comisión por la Igualdad y Contra la Violencia de Género con el lema 'Feminismo visible, mujeres invencibles'. Está prevista el domingo a las 12,00 horas con salida de la plaza de las Batallas y hasta la plaza de Santa María, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto y una actuación musical a cargo de la rapera La Benjamina.

En Málaga la movilización tendrá lugar a las 12,00 horas con salida desde la Plaza de la Merced y finalizará en la Plaza Enrique García Herrera --Plaza de Camas--, bajo el lema 'Por los derechos de las mujeres, la salud y la paz' organizada por la plataforma Coordinadora 8 de marzo Málaga.

Finalmente, en Sevilla se llevarán a cabo dos manifestaciones este domingo 8 de marzo. En primer lugar, el Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado una movilización bajo el lema 'Atacan nuestros derechos, las mujeres respondemos' que partirá a las 12,00 horas desde la Plaza Nueva y finalizará en la Alameda de Hércules.

Por otro lado, a la misma hora se manifestarán bajo el lema 'Frente a las violencias fascistas, trenzamos resistencias feministas' desde la Torre Pelli hasta el Palacio de San Telmo.

Las convocatorias del 8M en Andalucía se suman a las movilizaciones previstas en numerosas ciudades españolas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En este contexto, los colectivos organizadores han animado a la ciudadanía a participar en las distintas marchas y actividades programadas.