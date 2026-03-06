La Junta fija servicios mínimos en Andalucía ante la huelga general convocada este domingo con motivo del 8M

Archivo - Un autobús de Tussam en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha fijado los servicios mínimos que deberán garantizarse durante la jornada de huelga convocada con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al objeto de asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales para la ciudadanía.

Así se recoge en una orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultada por Europa Press, en la que el Gobierno andaluz establece las medidas necesarias para compatibilizar el ejercicio del derecho fundamental de huelga con la prestación de determinados servicios públicos considerados esenciales.

Entre otras medidas, la orden ha establecido un funcionamiento mínimo del 50% en el transporte público de viajeros para asegurar la movilidad de la ciudadanía.

En concreto, establece que los servicios de transporte público urbano, interurbano y metropolitano deberán prestar al menos el 50% del servicio habitual durante toda la jornada, con el objetivo de garantizar la movilidad mínima de los usuarios y evitar afecciones graves al funcionamiento normal de la actividad en las ciudades andaluzas.

La medida afecta tanto al transporte urbano de viajeros como a los servicios interurbanos por carretera y a los sistemas metropolitanos, que deberán mantener ese porcentaje mínimo de expediciones programadas durante el desarrollo de la huelga.

Además del transporte, la orden también fija servicios mínimos en otros ámbitos considerados esenciales para la ciudadanía, como la sanidad, los servicios sociales, la atención a personas dependientes o los dispositivos de emergencias, donde se deberá asegurar la prestación básica de los servicios.

En el caso de los centros sanitarios, se deberán garantizar los servicios equivalentes a los establecidos para un día festivo, manteniendo la actividad en áreas críticas, urgencias y aquellos tratamientos o actuaciones que no puedan ser demorados por motivos médicos.

Asimismo, en los servicios sociales y centros de atención a personas mayores o dependientes se deberá asegurar la atención directa a las personas usuarias, especialmente en recursos residenciales o asistenciales donde la continuidad del servicio resulta imprescindible.

La orden señala que la huelga prevista para el próximo 8 de marzo puede afectar a distintos ámbitos de actividad, por lo que resulta necesario garantizar un nivel mínimo de funcionamiento en servicios vinculados a la sanidad, el transporte, los servicios sociales, la atención a personas dependientes o la educación, entre otros.

En este sentido, la Junta ha enmarcado que la fijación de servicios mínimos responde a la necesidad de preservar derechos igualmente protegidos por la Constitución, como el acceso de la ciudadanía a servicios básicos o la atención a colectivos especialmente vulnerables.

La regulación de estos servicios mínimos se realiza conforme a la normativa vigente y tras valorar las características de la convocatoria de huelga, así como el posible impacto que pudiera tener en la prestación de servicios públicos esenciales en Andalucía.

En particular, la orden establece que las administraciones y entidades responsables de los distintos servicios deberán garantizar la prestación mínima necesaria para asegurar la continuidad de las actividades consideradas imprescindibles, especialmente en ámbitos como la asistencia sanitaria, los servicios de emergencias, la atención social o el transporte público.

Asimismo, la Junta ha subrayado que la determinación de estos servicios mínimos se ha realizado atendiendo a criterios de proporcionalidad y equilibrio, de forma que se permita el ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores al tiempo que se evitan perjuicios graves para la ciudadanía.

La orden publicada en el BOJA entra en vigor el mismo día de su publicación y será de aplicación durante el desarrollo de la jornada de huelga convocada en Andalucía con motivo del 8 de marzo.