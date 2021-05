El 90% de los encuestados desconoce los fondos Next Generación, según el barómetro de Transita

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Casi el 90% de los encuestados en el barómetro Transita no conoce los fondos Next Generation según la primera encuesta de opinión ciudadana centrada en abordar las percepciones sobre este plan de recuperación. La consultora andaluza Transita, que nace de la fusión entre Descubre Comunicación y Dialoga Consultores, inicia una nueva andadura con este sondeo para el que se han realizado 400 entrevistas distribuidas por cuotas de sexo y grupos de edad mediante muestreo aleatorio estratificado.

En este sentido, las conclusiones sostienen que el 51,5% de los encuestados afirma no saber nada sobre este tema y que el 37,4% dicen saber poco. Por tanto, casi el 90% de los encuestados desconocen los Next Generation. Cabe señalar que, en un momento de crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid-19, las instituciones europeas han acordado un plan de recuperación, denominado fondos Next Generation. Además de ser un primer paso para paliar esta difícil situación, pretende ayudar a diseñar una Europa más moderna, solidaria, plural y sostenible.

Teniendo en cuenta este contexto, el presente barómetro analiza el sentimiento de percepción con respecto a las instituciones europeas, coincidiendo con el proceso de vacunación; la incertidumbre ante la gestión de estos fondos a nivel autonómico y local; y la cercanía del fin del estado de alarma.

A pesar del desconocimiento general sobre los Next Generation --instrumento de recuperación dotado de 750.000 millones de euros que se desglosarán a través del presupuesto a largo plazo de la Unión Europea-- un 62,91% de los encuestados considera que la principal línea a la que deberían destinarse estos fondos es a 'Investigación e Innovación'; la 'Igualdad de Género' ocupa el segundo puesto con un 14,04% de respuestas que priorizan esta línea y, en tercer lugar, un 13,81% considera prioritarios los 'Recursos Naturales y Medio Ambiente'.

Sobre este último punto, los encuestados también se han pronunciado sobre las máximas prioridades para combatir el cambio climático, siendo la apuesta por las energías renovables (43,83%) y la promoción de la economía circular para preservar los recursos naturales y limitar los residuos (35,43%), las principales herramientas que deberían potenciarse para luchar contra esta amenaza medioambiental.

Además, se ha dedicado una parte del barómetro a la medición del sentimiento de pertenencia hacia la Unión Europea; los principales logros que, según los encuestados, han alcanzado los Estados miembros; o los sentimientos que despierta la Unión Europea.

En este sentido, el primer aspecto a señalar es que la pertenencia a esta comunidad política se percibe positivamente para casi el 90% de los encuestados. Sin embargo, y a pesar de que el 39,2% de las personas consultadas consideran tener bastant interés por los temas europeos; el 52,4% afirman sentirse poc" informados en relación a este tipo de noticias.

Por otro lado, preguntados sobre los tres principales logros de la Unión Europea hasta la fecha; el 46,23% de los encuestados cree que la principal ventaja de pertenecer a la UE es la posibilidad de vivir y trabajar en otro país de la UE. En segundo lugar, el 40,52% sostiene que el principal logro es la posibilidad de viajar libremente por Europa y, en tercer lugar, la paz entre los Estados miembros (30,65%).

Por último, el barómetro de Transita apunta que el 28,91% de los encuestados perciben la Unión Europea con dudas, si bien el 22,14% consideran que la institución es sinónimo de progreso. Cabe señalar en este punto que las percepciones positivas (progreso, confianza o seguridad) son superiores a las negativas (dudas, miedo o desconfianza): 53,91% de percepciones positivas frente al 34,38% de negativas.

Es reseñable que la franja comprendida entre los 18 y los 34 años perciben la Unión Europea como una garantía de progreso; mientras que la franja de mayores de 65 años la perciben como un garante de seguridad.