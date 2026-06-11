El 90,5% de los estudiantes supera la prueba ordinaria de la PAU de la UGR, con un leve descenso respecto a 2025

Archivo - Imagen de archivo de alumnos durante el primer examen de la PAU. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ha concluido con un 90,52% de aprobados en centros competencia de la Universidad de Granada (UGR), lo que supone un ligero descenso respecto al 91,06% del año pasado. A las pruebas se han presentado finalmente 7.055 estudiantes que se han examinado en 33 sedes en la provincia de Granada, así como en Ceuta, Melilla y en los centros españoles situados en Marruecos.

Las notas se han conocido este jueves 11 de junio y, de manera simultánea, se ha abierto el plazo de preinscripción a grados para el curso 2026-2027 en el Distrito Único Andaluz.

La Universidad de Granada detalla que a la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad, que se han celebrado del 2 al 4 de junio, se han presentado 7.055 estudiantes, de los que 6.054 proceden de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior. De ellos, 5.610 han realizado la Prueba de Acceso a la Universidad (3.174 mujeres y 2.436 hombres) y 1.404 exclusivamente las pruebas de Admisión.

La nota media obtenida por los estudiantes en los ejercicios contenidos en la Prueba de Acceso ha sido de 7,638 puntos sobre 10 (una media muy similar a la del año anterior), con una nota ligeramente más alta en las mujeres (7,713) que en los hombres (7,539). La media es el resultado de ponderar en un 60% la Nota de Bachillerato y en un 40% la nota de los ejercicios realizados estos días.

En cuanto al número de aprobados, el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de la UGR, Juan Luis Benítez, ha explicado que, aunque el 90,52% es un porcentaje levemente menor que el del año pasado (91,06), el número de estudiantes que se han presentado a las pruebas ha sido significativamente mayor que en la edición anterior. Además, ha señalado que todo ha funcionado bien, sin problemas reseñables y que la institución ya está preparando la convocatoria extraordinaria, que tendrá lugar en la primera semana de julio.

LAS TRES MEJORES NOTAS

La Universidad de Granada también ha dado cuenta de las mejores notas de esta PAU. Así, Iñigo Javier Goitia, alumno del IES Generalife, ha sacado la mejor nota de Granada con un 13,975. El propio rector de la UGR, Pedro Mercado, ha sido el encargado de darle la noticia este jueves por la mañana.

"Yo siempre he sacado buenas notas, pero nunca me esperaba algo así, nunca me esperaba ser la mejor nota de Granada. Me siento, por un lado, muy afortunado y por otro lado siento que estos dos años de estudiar han dado sus frutos", ha señalado este joven que quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid.

Para Iñigo, organizarse bien, tener clara una estructura para afrontar los estudios, ser constante y confiar en uno mismo ha sido la fórmula para sacar adelante la PAU de forma tan brillante.

Adrián Tejedor, estudiante del Colegio Internacional de Granada, ha obtenido la segunda mejor nota de la UGR con un 13,950. Tras recibir la llamada del rector, ha dicho sentirse "eufórico y muy orgulloso" de sus resultados, con los que opta a estudiar alguna ingeniería en Granada o en Sevilla.

Y Andrés Godoy, alumno del IES Padre Manjón, también ha sacado un 13,950 en la PAU. Asegura estar "muy contento" por haber logrado su objetivo, es decir, poder entrar en la carrera que le interesa, que es Bioquímica y que quiere cursar en Granada.