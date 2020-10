El 93% de los ciudadanos socialmente responsables están orgullosos de ser españoles, según un investigador de Loyola

CÓRDOBA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El doctor en Computación Avanzada e investigador de la Universidad Loyola Andalucía, Javier Pérez Barea, primer y único español ganador de la Competición Mundial sobre Responsabilidad Social Corporativa (CoBS) 2020, donde compitieron las mejores escuelas de negocios del mundo, ha participado en un estudio que determina que "el 92,3 por ciento de los ciudadanos socialmente responsables sienten honor y orgullo de ser españoles".

En concreto y según la información facilitada a Europa Press por Pérez Barea, este investigador del Grupo de Retos para el Crecimiento Empresarial de Loyola Andalucía ha participado, junto con otros miembros de IE Business School (Madrid), en un estudio que versa sobre la responsabilidad social personal de los ciudadanos españoles titulado 'An approach to individual social responsibility: the case of the spanish citizenship', con la finalidad de mejorar el conocimiento científico en torno a los individuos socialmente responsables en España.

A este respecto, el ingeniero Pérez Barea ha explicado que "es un estudio relevante en el área, pues la responsabilidad social personal es un fenómeno complejo; necesitado de una mayor clarificación que lo delimite, lo mida y lo explique".

En este sentido, según ha señalado, "se han venido proponiendo, con mayor o menor amplitud, diferentes maneras de abordar el concepto, diferentes escalas de medición, y aportando evidencias sobre factores de influencia, con resultados a menudo contradictorios". Consecuentemente, "nuevos estudios que se sumen al acervo científico actual son en todo punto necesarios".

Por lo que se refiere a este último estudio en cuestión, el equipo científico responsable del mismo realizó un análisis con una muestra de información primaria relativa a 8.342 españoles, que fueron encuestados, concluyendo en una de las partes de la investigación que "a mayor responsabilidad social personal, el orgullo de ser español se incrementa".

Para el cálculo, según ha indicado el investigador de Loyola Andalucía, "se estableció un modelo matemático de ecuaciones estructurales bayesiano, se analizaron los diferentes efectos provocados por una serie de variables moderadoras y, además, se utilizó 'improCSR Global System', un pionero 'software' que cuantifica, tanto la responsabilidad social personal, como la de las empresas en el actual escenario provocado por el Covid-19".

Dicho programa ha sido desarrollado gracias a la colaboración de investigadores de la Universidad Loyola (España), The University of Nottingham (Reino Unido), el Instituto de Empresa Business School (España), la Bozok University (Turquía) y la Universidad de Córdoba (España).

Finalmente, el economista Pérez Barea ha resaltado que para el fomento de acciones socialmente responsables en la ciudadanía, una de las posibles líneas de trabajo sería "una educación medioambiental y social que incidiera en la necesidad de la implicación de toda la sociedad en el bien común, a todos los niveles, tanto desde la pequeña actuación individual, que tantas veces se percibe inefectiva, como hasta los grandes compromisos institucionales".