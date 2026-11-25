Aagesen (centro), entre Pedregosa y Crespín, durante su visita a Peñarroya-Pueblonuevo. - PSOE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha garantizado este miércoles en Peñarroya-Pueblonuevo que el nuevo eje eléctrico de 400 kilovoltios que conectará Andalucía y Extremadura y reforzará el mallado eléctrico de Los Pedroches y el Guadiato, tendrá carácter preferente y estará ejecutado "antes de 2029", dando respuesta así a una reivindicación histórica del tejido empresarial y del conjunto de las comarcas del Norte de Córdoba.

Aagesen ha realizado estas declaraciones durante la atención a medios previa al encuentro que ha mantenido en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) con empresarios de la zona, acompañada por la cabeza de lista del PSOE de Córdoba al Senado y secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, y el secretario general del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Pedregosa.

La ministra ha subrayado que esta actuación representa "un compromiso cumplido" del Gobierno de España con el Norte de Córdoba y ha destacado que el proyecto, aprobado en la planificación energética el pasado viernes, tendrá una tramitación prioritaria, lo que "va a permitir que la infraestructura esté antes del año 2029", ha asegurado.

Se trata de un eje de 400 kilovoltios que permitirá la conexión entre Andalucía y Extremadura y, especialmente, el mallado eléctrico de los valles del Guadiato y Los Pedroches, una infraestructura esencial para que las empresas que ya están instaladas puedan crecer y para que nuevos proyectos industriales puedan implantarse en el territorio.

Aagesen ha resaltado que el proyecto permitirá movilizar alrededor de 130 millones de euros, un 30% más de lo inicialmente previsto, y ha defendido que esta inversión es una muestra de "la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por convertir la transición energética en una oportunidad de desarrollo económico, especialmente para las zonas rurales".

"Hay muchísimo talento e innovación en este territorio", ha señalado la ministra, quien ha citado el potencial existente en sectores como la industria, la metalurgia y el agroalimentario. El objetivo, ha explicado, es facilitar la llegada de nuevos proyectos y consolidar los que ya existen, generando empleo, actividad económica y oportunidades para la población de Los Pedroches y el Guadiato.

Aagesen ha incidido en que la nueva planificación energética no se limita a una línea eléctrica, sino que permitirá anticipar inversiones en redes de distribución, aumentando en un 50% la capacidad de inversión en este ámbito.

Según ha señalado, esto permitirá afrontar uno de los problemas tradicionales del desarrollo industrial, el de que la infraestructura eléctrica llegue antes que la demanda y no al contrario. De esta forma, las nuevas redes podrán estar preparadas para atender la llegada de empresas y proyectos al territorio.

Además, la ministra ha confirmado expresamente que la planificación contempla la subestación de Peñarroya-Pueblonuevo, que permitirá atender nuevos consumos y reforzar la capacidad eléctrica para las pymes, el tejido productivo, los hogares y el crecimiento de la población del entorno.

33 MILLONES PARA TRANSICIÓN JUSTA

La vicepresidenta tercera ha destacado también los recursos movilizados por el Gobierno de España para acompañar la transformación económica del Guadiato. En concreto, ha señalado que se han puesto a disposición de la comarca más de 33 millones de euros para proyectos municipales vinculados a infraestructuras sociosanitarias, rehabilitación de centros, residencias para mayores, vías verdes y espacios para nuevos emprendimientos.

A ello se suman más de 30 proyectos empresariales impulsados mediante cuatro convocatorias del Instituto para la Transición Justa, con iniciativas vinculadas a la metalurgia, nuevos desarrollos industriales y el sector agroalimentario.

"Queremos seguir apostando por los territorios, contando con los territorios", ha asegurado Aagesen, quien ha defendido una transición energética que permita generar actividad y empleo sin dejar atrás a las comarcas que durante décadas han soportado el impacto de la transformación del modelo energético.

EL CERCO INDUSTRIAL

Durante su intervención, Aagesen ha destacado también los cuatro millones de euros destinados al Cerco Industrial de Peñarroya, una actuación que permitirá recuperar y poner en valor el patrimonio industrial y minero de la localidad.

La ministra ha indicado que esta primera inversión permitirá desarrollar un centro de interpretación, preservar la memoria industrial y minera, impulsar el turismo y crear corredores verdes asociados a este espacio, al tiempo que ha abierto la puerta a nuevas inversiones.

"Empezamos con estos cuatro millones" y el objetivo es que esta primera actuación permita "aflorar otras" y genere atractivo para continuar invirtiendo en el patrimonio industrial de Peñarroya-Pueblonuevo, ha explicado.

Por último, Aagesen ha reivindicado la apuesta del Gobierno de España por el mundo rural y ha defendido que las políticas de transición ecológica y reto demográfico deben traducirse en infraestructuras, inversión, empleo y servicios públicos, precisamente para que los vecinos de municipios como Peñarroya-Pueblonuevo puedan tener las mismas oportunidades que quienes viven en otros territorios.

"DEBERES HECHOS"

Por su , Rafi Crespín ha reivindicado que "la diferencia entre el PSOE y el PP está en la gestión y en los resultados. Aquí estamos muy acostumbrados a que el PP en estas comarcas recrimina mucho, se pega muchos golpes de pecho como principales defensores de la gente del campo, de la gente de los pueblos y de las zonas rurales, pero lo que no le hemos visto al Partido Popular nunca son hechos", ha afirmado.

Frente a ello, Crespín ha defendido que "a los socialistas, al Gobierno progresista, al Gobierno de Pedro Sánchez le gusta venir a las comarcas y venir a los sitios con los deberes hechos", poniendo como ejemplo la nueva infraestructura eléctrica, las actuaciones para garantizar el agua, los fondos de transición justa y las inversiones destinadas a generar nuevas oportunidades.

La secretaria general del PSOE de Córdoba ha advertido además que las elecciones del 29 de noviembre suponen una decisión sobre el modelo de desarrollo de la provincia, pues "nos jugamos seguir apostando por las zonas rurales, seguir apostando por la lucha contra la despoblación y seguir apostando por el bienestar y la calidad de vida de la gente que vive en los pueblos y que vive en pueblos pequeños".

Crespín ha defendido que el Gobierno socialista está demostrando "con hechos" que Córdoba puede tener las mismas oportunidades, independientemente del lugar de residencia y ha reclamado un respaldo mayoritario al PSOE el próximo domingo.

Por su parte, Víctor Pedregosa ha puesto el acento en la importancia que tiene para el Norte de Córdoba el incremento de la capacidad eléctrica ,y ha agradecido la presencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno, así como su compromiso con el desarrollo de la comarca. "Todo el Norte de Córdoba es aumento de la capacidad eléctrica", ha señalado, antes de destacar también la inversión del Gobierno de España para la recuperación del Cerco Industrial de Peñarroya y su potencial para el desarrollo industrial y turístico de la localidad.