La Delegada De La Junta De Andalucía En Cádiz, Mercedes Colombo, Y El Alcalde De Cádiz, Bruno García, En El Acto Por El 25N En Cádiz, Mientras Un Alumno Del CEIP Nuestra Señora Del Carmen (Carmelitas) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, donde se ha hecho un llamamiento a la sociedad para "combatir unida" la violencia contra las mujeres.

El acto ha tenido lugar a las puertas de la Delegación de la Junta en la ciudad de Cádiz, donde se ha leído el manifiesto institucional aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 18 de noviembre, como ha indicado en una nota la administración andaluza.

La delegada ha expresado su "dolor y rechazo" ante los 12 asesinatos de mujeres registrados en Andalucía durante este 2026 a manos de sus parejas y exparejas, y que han dejado diez menores huérfanos.

La campaña institucional de este año, promovida por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, bajo el lema 'Que vuelva todo menos el miedo', pone el foco en el aislamiento que sufren las víctimas y en el derecho a recuperar su libertad y su vida cotidiana.

Al respecto, Colombo ha recordado a las víctimas que "se puede salir de la violencia y recuperar la vida anterior con el apoyo entre otros recursos".

La delegada ha iniciado este acto por el 25N en Cádiz trasladado desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, junto con los alumnos y alumnas del CEIP Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) y el resto de los asistentes, su "rotundo rechazo a la violencia contra las mujeres", un rechazo que como ha apuntado, "tiene que ser de toda la sociedad".

Por eso, ha continuado, "desde la Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz buscamos visibilizar ese rechazo, un rechazo en el que debe estar implicada toda la sociedad".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha sido el encargado de iniciar la lectura de la declaración institucional, tomando la palabra a continuación el delegado territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Alfonso Candón.

Dos alumnos de cuarto de ESO del Colegio Carmelitas de Cádiz, Daniel López Pazos e Irene Gutiérrez Beriquistain, han sido los encargados de continuar la lectura, siendo la coordinadora provincial del IAM, María José de Alba, quien ha finalizado el acto.

Según se ha asegurado, desde el Gobierno andaluz se sigue trabajando "permanentemente", desplegando "importantes esfuerzos en materia de sensibilización contra la violencia de género destinados a adolescentes y jóvenes en Andalucía, donde la educación es una herramienta fundamental".

"El final de la violencia machista será la mayor conquista social compartida por hombres y mujeres", ha dicho la delegada.

Al acto han asistido además la subdelegada del Gobierno de España, Blanca Flores, el subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, así como varios delegados territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia, representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, varios miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y de la Diputación Provincial, asociaciones de mujeres de Cádiz y una representación de alumnos y alumnas del CEIP Nuestra Señora del Carmen de Tercero y Cuarto de ESO.