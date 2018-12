Ábalos cree que a Ciudadanos les tocaría explicar en Europa una alianza con los "indeseables" de Vox en Andalucía

Publicado 11/12/2018 14:25:31 CET

Pide a PP y Cs que no "engañen": "Si Vox no les vota, no habrá gobierno de la derecha"

SEVILLA/MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que si Ciudadanos en Andalucía mete en el acuerdo con el PP-A a Vox para gobernar tendrá que explicarlo en Europa porque es algo que "no se va a comprender". "Un gobierno reformista -del PSOE-A apoyado por Ciudadanos-- sería lo más conveniente y lo alejaría de socios indeseables que en Europa no van a comprender y que les va a tocar explicar mucho", ha dicho.

En un desayuno informativo en Madrid, el ministro no ha descartado la posibilidad de que el PSOE-A pueda formar un gobierno con el apoyo de Ciudadanos porque hay "precedentes muy cercanos", como en la pasada legislatura donde los socialistas llegaron con el partido naranja a un acuerdo de investidura. "Ello es perfectamente repetible", ha dicho Ábalos, quien ha recordado que esto sería posible si se siguen las "doctrinas" de PP y Ciudadanos de que tiene que gobernar la fuerza más votada.

"La coherencia es total", ha ironizado el titular de Fomento afeando que la defensa de que gobierne la lista más votada que han expresado estos partidos, que incluso "han llegado a presentar en el Congreso una propuesta de reforma electoral para que la lista más votada sea la que gobierne", ahora ya "no valga" porque la fuerza más votada en Andalucía es el PSOE-A.

A continuación, ha apelado a Ciudadanos para que, "si no se les ha olvidado lo del liberalismo y la regeneración democrática", apuesten por la fórmula de apoyar al partido de Susana Díaz porque les vendría bien, incluso, por "intereses partidistas y electorales" y para "tener una ubicación en el mapa político". Apoyar al PSOE-A sería "lo más conveniente" para Ciudadanos porque "cuesta entender que regenerar, desde una posición moderada, se pueda hacer con los extremos".

En esta línea, Ábalos ha instado también tanto al PP-A como a Ciudadanos a que no "engañen" porque si se forma un gobierno de derechas en Andalucía será porque les vota Vox: "Que no engañen a nadie, porque o les vota Vox o no hay gobierno de derechas", ha dicho Ábalos, quien ha explicado que necesitan de los votos de Vox "tanto para una mayoría absoluta como para una mayoría relativa".

"Necesitan que concurra Vox y no sé que condiciones pondrá Vox, pero evidentemente será un gobierno apoyado por la extrema derecha. Aquí cada uno elige a sus compañeros", ha concluido el ministro.