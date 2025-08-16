Abierto al tráfico el carril derecho de la A-44 hacia Jaén tras estabilizar el incendio de Padúl (Granada)

Archivo - Aviones contra incendios modelo AT-802 en las pistas de Las Arenas, a 23 de agosto de 2023, en Huelva, (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

PADÚL (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio declarado sobre las 16,11 de este sábado en el municipio de Padúl (Granada), además de reabrir el carril derecho de la carretera A-44.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha quedado estabilizado por el dispositivo de trabajo sobre las 16,55 horas. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha comunicado que el carril derecho de la A-44 ha sido abierto de nuevo a la circulación del tráfico tras permanecer cerrado por presencia de humo a consecuencia del incendio.

Los medios desplazados hasta la ubicación continúan trabajando para extinguir las llamas de este incendio, que ha contado hasta el momento con ehelicóptero semipesado, dos aviones de carga en tierra, un camión autobomba, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.