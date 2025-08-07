Absuelto el exsecretario de CSIF Tussam por presunta implicación en una operación contra blanqueo por narcotráfico

SEVILLA/CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Algeciras ha absuelto al exsecretario de la sección provincial de CSIF en la sociedad Transportes Urbanos (Tussam) de Sevilla, Joaquín M.G., que fue cesado en 2021 por su detención en el marco de una operación desplegada por la Guardia Civil para desmantelar una organización delictiva dedicada al blanqueo de capitales derivados del narcotráfico.

En este sentido, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Joaquín M.G. ha sido absuelto en marzo de 2025 de los delitos que le fueron imputados debido a que "la prueba que ha podido ser valorada se muestra insuficiente para fundar una sentencia condenatoria".

No obstante, sí han sido condenados tres de los detenidos. El primero de ellos a tres años de prisión por delito de blanqueo de capitales y una multa de 300.000 euros y a los otros dos con dos años como responsables de delito de blanqueo, concurriendo el atenuante de confesión tardía, con multas de 685.214,66 euros y 261.402,6 euros respectivamente.

En la sentencia se detalla que entre los años 2015 y 2020, los tres condenados "formaban parte de un entramado financiero para gestionar beneficios procedentes de actividades delictivas, con conocimiento de ese origen y con la finalidad de ocultarlos e introducirlos de diferentes formas en el circuito legal".

El 'modus operandi' se establecía haciendo uso de distintas empresas, que, "careciendo de una actividad real, aparentaban generar ingresos y gastos que eran ficticios para lograr encubrir el origen ilícito del dinero recibido". La operativa era llevada a cabo de distintas formas dirigidas a "ocultar el verdadero origen delictivo del dinero e introducirlo en el circuito legal".

Así, se recoge que en ocasiones los tres condenados llevaban a cabo "adquisiciones de muebles e inmuebles, a través de terceros interpuestos y ocultando a los verdaderos titulares, que eran personas cuyos ingresos procedían de su actividad delictiva". También se efectuaban "contrataciones laborales bajo una aparente nómina, cuyo dinero era fruto de dicha actividad delictiva".

CESE DEL SECRETARIO DE CSIF EN TUSSAM

Tras la detención en 2021, CSIF precisaba que el exsecretario había sido cesado por la organización "desde el primer minuto" en el que fue conocido su arresto, exponiendo que había sido detenido por actividades circunscritas exclusivamente a su "ámbito personal", desligando así dicha situación de la labor del sindicato en Tussam y de la "lucha" de CSIF en defensa de los derechos de los trabajadores.

Tras la resolución de la sentencia, el cesado se encuentra absuelto de los hechos que se le imputaban dentro de la operación contra el blanqueo de capitales por narcotráfico.