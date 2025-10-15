La Academia de Cine de Andalucía abre convocatoria para la quinta edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Academia del Cine de Andalucía ha convocado la quinta edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz como reconocimiento a las producciones cinematográficas andaluzas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, y a los profesionales andaluces que trabajaron en ellas o en producciones de otras cinematografías en sus distintos aspectos técnicos y creativos.

Según ha detallado la Academia de Cine de Andalucía en una nota, la convocatoria para presentar obras en estos premios está abierta hasta el próximo 7 de noviembre de 2025. Al igual que ocurre con otras academias cinematográficas, las bases incluyen referencias que "limitan el uso de la inteligencia artificial" e incorporan propuestas elevadas por los académicos.

Las opiniones de los académicos "no son otra cosa que la expresión libre de unos profesionales del sector audiovisual", ha afirmado la institución, que, con su voto, "reconocen las mejores obras y a los mejores profesionales del año en Andalucía". La Academia de Cine de Andalucía ha especificado como eje principal "la igualdad de oportunidades ante los premios de todos los profesionales que trabajan en el sector audiovisual".

Al hilo, la adecuación a la realidad en "continua evolución de la producción de cada año", y la "necesidad de ofrecer a los socios y al público en general una gala que sea un espejo atractivo de la realidad" del sector audiovisual en Andalucía son los otros dos puntos centrales sobre los que pivotan estos galardones. Los Premios Carmen del Cine Andaluz cuentan con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, la RTVA y con CaixaBank como socio estratégico.