La Academia de Cine de Andalucía celebra su 5º aniversario impulsando la internacionalización y consolidación del cine. - ACADEMIA DE CINE DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pasado jueves, 11 de septiembre, tuvo lugar la celebración del 5º aniversario de la Academia del Cine de Andalucía con una presentación en Madrid, en el Palacio de Longoria.

El acto ha tenido lugar en la sede de la SGAE de Madrid, con la presencia de la presidenta la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, y el presidente de SGAE, Antonio Onetti, acompañados de miembros de la junta directiva y numerosos académicos, así como invitados de la industria: La Academia de Cine de Andalucía celebra su 5º aniversario impulsando la internacionalización y consolidación del cine andaluz.

Así como invitados de la industria como Natalia de Molina, Celia de Molina, Vicente Vergara, Estefanía de los Santos, Rosario Pardo, Manolo Caro, Almagro San Miguel, Ana Álvarez, Eva Almaya, Ignacio Mateos, Mara Guill, Noemi Ruiz, Manuel Morón, Lisi Linder, Macarena Gómez, Antonio Pagudo, Miguel Diosdado,Stéphanie Magnin, Manuel Morón, Mariano Peña, Cuca Escribano, Luz Valdenebro, Alejandro Albarracín y Pedro Casablanc, entre otros.

Y también de representantes de las diferentes instituciones como ICAA, Junta de Andalucía, Comunidad de Madrid, RTVA, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, SGAE, DAMA, CIMA, ACCIÓN o EGEDA.

En una sala "abarrotada por más de un centenar de profesionales del cine andaluz", Velasco ha puesto en valor el camino recorrido en este periodo, cimentado bajo la idea de "dar visibilidad y apoyo al cine y a las profesionales y los profesionales de Andalucía".

La Academia de Cine de Andalucía ha comunicado los avances realizados por la institución en estos cinco años de trayectoria, impulsando la internacionalización y consolidación del cine andaluz y atrayendo nuevos académicos y académicas.

"Cuando el talento se une y se apoya se multiplica. Se multiplica también en términos de industria, de empleo y de riqueza. Ahora sumamos más de 350 académicos y académicas, pero queremos seguir creciendo porque nuestro talento es de muchas partes. Por eso estamos aquí hoy y queremos compartir con vosotros este quinto aniversario", ha reiterado Velasco.

También los Premios Carmen, los galardones de la Academia de cine de Andalucía que "se han convertido en un lugar de encuentro" de la cinematografía andaluza". "No son unos galardones más, son un reconocimiento a nuestro sector y a los que hacen posibles nuestras películas. Son el escaparate de nuestro talento y la manera de decirle a España y al mundo que estamos aquí, que hemos venido para quedarnos", ha concluido.