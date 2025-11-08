La Academia de Cine de Andalucía impulsa una nueva edición del ciclo dedicado a los profesionales del cine andaluz

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Andalucía de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y la Academia del Cine de Andalucía presentan una nueva edición de 'Los profesionales del cine andaluz', un ciclo de "homenaje y reconocimiento al esfuerzo y la creatividad de los técnicos que protagonizan el desarrollo del cine de esta tierra".

Según ha detallado la Academia del Cine de Andalucía en una nota, esta iniciativa se desarrollará en las diversas sedes de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba, Sevilla, Granada y Almería.

En concreto, directoras de fotografía, montadores, maquilladoras, jefes de vestuario "y un largo etcétera de técnicos de oficios altamente cualificados" que vienen desarrollando su trabajo desde Andalucía protagonizarán cada uno tres proyecciones de producciones en las que hayan participado.

Asimismo, cada ciclo de homenaje arrancará con un encuentro presencial con cada técnico distinguido antes de la primera sesión. En concreto, este ciclo tiene voluntad "de larga duración" y buscar difundir "las claves" de los diferentes oficios profesionales del cine, así como "fortalecer la relación entre la Consejería de Cultura y Deporte y la Academia del Cine de Andalucía".

Al hilo, el director del Instituto Andaluz de Cine y Fotografía, Juan María Rodríguez, ha estimado que más allá de los "grandes nombres de la dirección o la interpretación", hay una trama de técnicos "extremadamente solventes" que sellan la "calidad profesional de nuestras películas".

Por su parte, la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, Marta Velasco, ha subrayado que "los profesionales del audiovisual andaluz gozan de un reconocimiento que trasciende nuestras fronteras", motivo por el que la consolidación de este ciclo con la Filmoteca de Andalucía es una "excelente noticia" para nuestro sector y la Academia de Cine de Andalucía.

PROYECCIONES EN DIVERSOS PUNTOS DE ANDALUCÍA

El ciclo dará comienzo en Almería el 10 de noviembre a las 19,00 horas en la sede de la Filmoteca de Andalucía, con la proyección de 'La madriguera', a cargo de Kurro González, que contará con la presencia del figurinista y responsable de maquillaje de la película, Jesús de Bina. Este largometraje, seleccionado en el Festival de Austin y el Festival de Cine Europeo de Sevilla, será presentado en colaboración con la Academia del Cine de Andalucía y 32 Historias Producciones.

La programación continuará en Córdoba el 12 de noviembre a las 19,00 horas en la Sala Val del Omar, con la proyección de '522. Un gato, un chino y mi padre', del director Paco R. Baños. En esta sesión intervendrá la ayudante de dirección en el filme, Paz Jiménez, y ha sido estrenado en el Festival de Sevilla y reconocido en la Muestra de Cine Español Inédito de Jaén, en colaboración con la Academia del Cine de Andalucía.

Por último, el ciclo llegará a Granada el 19 de noviembre a las 20,00 horas con la proyección de 'Tin & Tina' en la sede de la Filmoteca. La sesión contará con la participación de los responsables de efectos especiales y maquillaje de Barbato FX, Víctor Alcalá y Edu Pérez, y de esta ópera prima nominada a tres Premios Goya, ganadora del Premio del Público en el Festival de Málaga y estrenada recientemente en plataformas internacionales. En esta sesión colaboran la Academia del Cine de Andalucía y La Claqueta PC.

Así, la Filmoteca de Andalucía reafirma con este ciclo su "compromiso con la difusión del cine andaluz y la valorización de los oficios y profesionales que participan en su creación" y ofrece, a través de esta programación, la oportunidad de conocer de primera mano "cómo se desarrolla el trabajo técnico y creativo en el audiovisual andaluz y abrir un espacio de diálogo entre la industria, los profesionales y los espectadores".