ACAIP-UGT critica un déficit de más del 65% de médicos en la Prisión de Albolote (Granada): Cuatro para 1.300 reclusos

Archivo - Prisión de Albolote, en imagen de archivo - JUNTA - Archivo

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de prisiones ACAIP-UGT ha criticado que en la Prisión de Albolote (Granada hay un déficit de más del 65% de médicos, ya que este centro cuenta con cuatro facultativos para atender a 1.300 presos. Además, advierte de las consecuencias que esto puede suponer cuando, según señala el sindicato, los entornos de las prisiones españolas se enfrentan al hecho de que 30% de la población reclusa padece patologías mentales.

Así lo ha puesto de manifiesto el sindicato con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre). ACAIP-UGT denuncia la "grave situación asistencial" en los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

"La falta de facultativos impide el diagnóstico precoz y dispara las descompensaciones psiquiátricas, poniendo en jaque el orden regimental y la integridad física de los trabajadores penitenciarios", advierten.

En el comunicado detallan que en el centro penitenciario de Albolote "la salud mental se ha convertido en uno de los problemas estructurales más graves y desatendidos del sistema penitenciario". Y especifican que esta prisión en la provincia de Granada cuenta actualmente con cuatro facultativos para atender a una población reclusa de 1.300 internos.

"El medio penitenciario es de por sí un entorno cerrado, hostil y de alto impacto psicológico. La privación de libertad, la ruptura de vínculos y la incertidumbre actúan como un severo estresor ambiental capaz de activar patologías psiquiátricas latentes o de actuar como disparador de graves cuadros depresivos y trastornos de adaptación".

En este contexto, apunta ACAIP-UGT, la ausencia casi total de facultativos hace inviable realizar una detección precoz en el momento del ingreso. "En muchos casos, la enfermedad mental de un interno no se identifica a través de una evaluación médica preventiva, sino de forma reactiva, una vez que ya ha protagonizado un altercado grave, un intento autolesivo o una agresión. A esto se suma la imposibilidad de llevar un seguimiento continuado de los tratamientos prescritos, lo que provoca descompensaciones psiquiátricas en el interior de los módulos ordinarios", exponen.

La desatención médica redunda directamente en el deterioro de la seguridad en los centros penitenciarios. ACAIP-UGT advierte de que un porcentaje muy significativo de los incidentes regimentales, episodios de violencia y agresiones que se registran a diario en las prisiones son protagonizados por reclusos que sufren alteraciones mentales no tratadas o descompensadas.

"Los empleados públicos penitenciarios se ven obligados a gestionar en primera línea brotes psicóticos, crisis de agresividad descontrolada o conductas autolesivas sin contar con la formación clínica especializada ni los medios adecuados para el manejo psiquiátrico", señalan.

"Esta sobrexposición diaria convierte los módulos en un entorno de alto riesgo para la integridad física de los trabajadores, que deben suplir con su propia seguridad las carencias del sistema sanitario", añaden.

ACAIP-UGT insiste en que, si bien existen programas específicos de atención integral a enfermos mentales (como el PAIEM), los centros penitenciarios ordinarios no reúnen las condiciones estructurales ni asistenciales para funcionar como centros psiquiátricos.

"El sistema apenas dispone de dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (Sevilla y Alicante-Fontcalent), concebidos para medidas de seguridad judiciales por lo que se deriva el grueso de la patología psiquiátrica crónica a módulos y enfermerías sin facultativos ni medios suficientes en centros ordinarios", aseguran.

Asimismo, ACAIP-UGT urge el cumplimiento de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que fijaba hace más de dos décadas la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas; "un mandato legal sistemáticamente incumplido mientras el servicio sanitario penitenciario agoniza".