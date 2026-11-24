El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernánde-Pacheco, mantiene una reunión de trabajo con la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE). A 24 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández- Pacheco, ha mantenido este martes una reunión con representantes del sector pesquero andaluz para abordar la propuesta de la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo para 2027, que plantea reducir los 143 días de pesca actuales a 97, con la posibilidad de alcanzar un máximo de 131 días mediante la aplicación de medidas adicionales.

Según ha informado la Junta en una nota, Fernández-Pacheco ha trasladado el respaldo del Gobierno andaluz al sector pesquero ante una propuesta que ha calificado de "decepcionante, lamentable y absolutamente inasumible para el sector de la pesca".

En este contexto, "aspirábamos a mejorar los 143 días de pesca con los que actualmente contamos y la respuesta de la Comisión ha sido bajarlo a 97 con la posibilidad de subir hasta 131", ha lamentado el consejero, quien ha advertido de que esto significa que muchas familias de Andalucía van a dejar de encontrar rentabilidad en la actividad pesquera y, por tanto, van a dejar de salir a faenar.

Asimismo, el titular de Pesca ha asegurado que la Comisión Europea está demostrando una "insensibilidad absoluta" con un sector que lleva años haciendo "esfuerzos sobrehumanos" para adaptarse a las diferentes normativas, acometer inversiones y garantizar una sostenibilidad ambiental que, según ha defendido, los informes científicos constatan que está mejorando.

Frente a ello, Fernández-Pacheco ha advertido de que la propuesta comunitaria pone en riesgo la sostenibilidad social y económica de un sector que es "estratégico para Andalucía".

REIVINDICACIONES GOBIERNO ANDALUZ

En este sentido, el consejero ha trasladado las cuatro reivindicaciones del Gobierno andaluz: "La primera es que no podemos perder ni un solo día de pesca más. La segunda es que "los informes científicos que sustenten esas decisiones tienen que ser rigurosos y hemos demostrado por activa y por pasiva que eso no está sucediendo".

La tercera es que especies como la merluza o la gamba roja tienen que "dejar de tener las limitaciones que actualmente se imponen por la Comisión Europea".

Y la cuarta, y quizá "la más importante de todas", es que hace falta "reformar el Plan de Gestión del Mediterráneo Occidental como el comisario se ha comprometido en reiteradas ocasiones", ha añadido.

En este sentido, el consejero ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía con el sector pesquero y con la defensa de sus intereses ante las más altas instancias nacionales y europeas.

Asimismo, ha apelado a la "sensibilidad" de todos los grupos políticos en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas para que "no se deje morir" a un sector, que ha definido como "responsable" y "comprometido".

RECHAZO UNÁNIME DEL SECTOR PESQUERO

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, ha calificado de "auténtico disparate" la propuesta de Bruselas y ha denunciado que se trata de "una propuesta con datos científicos manipulados", al tiempo que ha defendido que los informes de los organismos científicos españoles de referencia "demuestran que el recurso se está recuperando".

Gallart ha advertido de que la aprobación de esta propuesta podría suponer "el amarre del 100% de la flota andaluza" afectada por el plan del Mediterráneo y ha recordado que, en los siete años de aplicación de este plan, el sector pesquero andaluz ha perdido más del 50% del empleo.

Igualmente, el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández, ha advertido de que esta nueva reducción de los días de pesca puede suponer "el golpe definitivo" para la flota del Mediterráneo. Además, ha calificado de "inaceptable" una nueva reducción de los días de pesca y ha lamentado que "la Unión Europea parece que quiere que no tengamos soberanía alimentaria".

Asimismo, Fernández ha explicado que "hemos reducido casi el 50% de los empleos para poder mantener los negocios abiertos, para poder mantener las embarcaciones activas, para poder tener una mínima rentabilidad".

Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de Europêche, Javier Garat, ha calificado de "vergonzosa" la propuesta de la Comisión Europea, que cuenta con el rechazo de los sectores pesqueros español, francés e italiano.

Al hilo, ha indicado que "ya hemos reducido más de un 40% los días de pesca", señalando que el sector ha hecho "todos los esfuerzos" que ha pedido la Comisión Europea y la Unión Europea para intentar recuperar las poblaciones de peces.

Además, Garat ha insistido en que "los informes científicos nos apuntan que las poblaciones se están recuperando" y ha asegurado que "ningún pescador, ni español, ni francés, ni italiano, comprende cómo, tras haber procedido a la recuperación de las poblaciones de peces, este año que viene quieren que tengamos menos días de pesca".

De cara al Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, previsto para los próximos 14 y 15 de diciembre, Garat ha reclamado mantener "al menos los 143 días" de los que dispone actualmente la flota. "Que ese sea el punto de partida de la negociaciónm ya que el objetivo sería llegar a los 180 que todos deseamos", ha concluido.

ACUERDO MAURITANIA

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha afirmado que "parece que hay un acuerdo, eso siempre es una buena noticia, pero en estos casos hasta que no leamos la letra pequeña no podremos hacer una valoración".

En este sentido, Fernández-Pacheco ha señalado que ha seguido "muy de cerca la negociación de la Comisión Europea con Mauritania porque hay varios puertos, varias provincias en Andalucía que directa o indirectamente se ven afectadas por el cese de la actividad en el país africano, principalmente en Cádiz, pero también en Huelva e incluso en el puerto de Sevilla".

Asimismo, ha destacado que "lo importante es que la flota vuelva a faenar, los puestos de trabajo no se pierdan, la soberanía alimentaria esté garantizada, que no dependamos de que otras flotas provenientes de terceros países acaben faenando en ese caladero para que Europa acabe comprándoles el pescado que podríamos comprarle a las empresas españolas".

Por otra parte, ha subrayado que es fundamental que "Mauritania también se beneficie y que están en su pleno derecho de encontrar en estas actuaciones las líneas de financiación que les permitan desarrollar económica y socialmente su territorio". Aunque, ha lamentado que "lo deseable sería que la negociación se hubiera celebrado con mucha más prontitud para no dar pie a que el acuerdo caducara".

Por último, Fernández-Pacheco ha reiterando "esperar al análisis detallado del documento antes de hacer una valoración definitiva sobre sus implicaciones para el sector pesquero andaluz".

En este contexto, el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de Europêche, Javier Garat, ha apuntado que previsiblemente "el 27 de noviembre la Comisión Europea informará a los Estados miembros de cuál es la situación, cuál es el resultado final".

Mientras se resuelve la situación, Garat ha señalado que "tenemos una flota marisquera de Huelva que posiblemente vaya a estar amarrada hasta entonces, amarrada en un puerto en Dakar, en Senegal", lo que supone "un parón en la actividad de estos buques".

Por último, Garat ha concluido que "vamos a tener que esperar unos meses hasta que se resuelva definitivamente la situación y los buques españoles puedan reanudar sus operaciones en aguas mauritanas con normalidad".