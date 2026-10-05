Acampadas de Granada, Málaga y Sevilla deciden permanecer tras el anuncio de las elecciones anticipadas

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acampadas por la vivienda de Sevilla, Málaga y Granada permanecerán una noche más acampando en las Setas de la Encarnación, la Plaza de la Constitución y en el Palacio de Congresos, respectivamente, tras conocer el anuncio del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa de convocar elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Un Techo por Derecho en Málaga, Rosa Galindo, ha precisado que "desde antes de conocer la noticia habíamos decidido seguir la acampada", al tiempo de concretar que la acampada "tiene su propia hoja de ruta, independientemente de los escenarios que se puedan ir dando".

De este modo, Galindo ha indicado que cada día celebran una asamblea en la acampada en la Plaza de la Constitución sobre las 19,00 horas, aunque en la jornada de este lunes "se ha decidido que hubiera asamblea específica de Málaga para Vivir" para trabajar en la "hoja de ruta sobre la huelga general por la vivienda".

Así, el próximo martes sí habrá una asamblea de la misma acampada, donde valorarán "cuál va a ser la continuidad" de la misma, que ya supera la semana pernoctando, con aproximadamente 125 tiendas de campaña.

En cuanto a Granada, las más de cien personas que permanecen acampadas desde este pasado sábado por la noche en la explanada del Palacio de Congresos de la ciudad de Granada para exigir medidas a favor del acceso y el derecho a la vivienda y en contra de los desahucios aseguran que van a mantener la acampada en este lugar. En este sentido defienden que "hay que repartir el discurso" y "generar unidad".

Así lo ha asegurado a Europa Press el portavoz de los acampados y del Sindicato de Vivienda de Granada, Jon Zuir, que asegura que esta forma de manifestación va a continuar a pesar del anuncio de la convocatoria de elecciones generales tras no prosperar en el Congreso de los Diputados los dos decretos que el Gobierno intentó sacar adelante en materia de vivienda.

"Esta convocatoria de elecciones a nosotros no nos supone ningún cambio. La intención de esta acampada y de muchas de las que se están llevando a cabo en todo el Estado no es tanto pedir unas reclamaciones concretas, sino ganar músculo organizativo, reforzar la capacidad de las organizaciones de la ciudad y tener esa oportunidad de repartir el discurso, de generar esa unidad que se está generando y todo ese cambio social", ha señalado Zuir.

El portavoz de la acampada por la vivienda también ha subrayado la necesidad de visibilizar con esta acampada "un cambio discursivo", en el que ha dicho que se deben incluir conceptos como "expropiaciones" o "lucha de clases", punto este en el que ha dicho que "en el Congreso los intereses de la clase trabajadora no están representados".

En el caso hispalense, la acampada por la vivienda situada en las Setas de la Encarnación, al igual que el caso malacitano, ha decidido permanecer tras conocer la noticia del Ejecutivo de convocar elecciones anticipadas, aunque la permanencia de la acampada quedará supeditada al sentir general de la asamblea que se celebrará a las 20,00 horas.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la acampada en Sevilla, María José Fuentes, ha explicado que "nada cambia" tras conocer la noticia del adelanto de las elecciones generales, pero ha advertido que "la decisión de seguir se tomará esta tarde en la asamblea".

"El sentir general de la acampada es de quedarnos", ha asegurado Fuentes, mientras que ha pronosticado que permanecerán, al menos, una noche más en los pies de las Setas de la Encarnación en protesta por la caída de los dos reales decreto ley por la vivienda y en solidaridad por el caso Maricarmen.

MÁS DE UN CENTENAR DE ACAMPADOS ORGANIZADOS

Jon Zuir explica que desde que el pasado sábado concluyó la masiva movilización promovida por el Sindicato de la Vivienda y Stop Deshaucios 15M, y que congregó a 15.000 personas por el centro de Granada capital, son más de un centenar las personas que han decidido acampar en la explanada del Palacio de Congresos, donde ya han pasado una noche y se preparan para la segunda.

"Hay un constante flujo de gente que viene o bien solo a participar, gente que sí que duerme, gente que duerme un día sí, un día no. Esta mañana el recuento era de más de un centenar de tiendas, o sea, prácticamente triplican las del día anterior", explica Zuir.

El representante del Sindicato de Vivienda expone que gracias al apoyo de fuerzas políticas y colectivos "con muchas tablas y recorrido", se han establecido comisiones de logística, de alimentación o de seguridad para que la acampada se desarrolle sin incidentes.

Además, a través de redes sociales, difunden un calendario diario de actividades a desarrollar de forma organizada, así como de necesidades puntuales que necesitan cubrir, pidiendo para ello ayuda solidaria. Los acampados también hacen un llamamiento a todo aquel que lo desee a participar de la acampada o a pasar por el lugar para debatir en torno al presente y futuro de la vivienda en España.

Por último, aseguran que han mantenido encuentros con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para expresar sus intenciones y preguntarles, de forma informal, por las suyas: "Nos comunicaron que no había ningún tipo de intención de desalojar y que a menos que las cosas cambiaran, podíamos estar tranquilos", asegura Zuir que añade que "sería un suicidio político que alguien mande a la Policía a desalojarnos con porras después de una movilización de 15.000 personas y el apoyo de la práctica totalidad de Granada".

LA EXCEPCIÓN DEL CASO GADITANO

Por contra, el Sindicato de Inquilinas de Cádiz anunció tras celebrar una asamblea el pasado sábado, 3 de octubre, que levantaban la acampada que permanecía en la Plaza del Palillero.

A través de sus canales oficiales, el sindicato ha precisado que tras la manifestación del pasado sábado levantan acampada. Al hilo, han precisado que las personas que permanecen en dicha acampada no están vinculadas al sindicato.

En relación, las personas que permanecen en la acampada han pedido a los dueños de las pertenencias que aún permanecen en la Plaza del Palillero que las recojan. "Si has dejado tus cosas en la acampada, pasa por el Palillero", han agregado.