Un acertante de Baza (Granada), premiado con más de 700.000 euros en la Primitiva

Archivo - Dos personas compran lotería en una Administración. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

BAZA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

El sorteo de La Primitiva de este lunes, 29 de junio, ha dejado un premio de 719.708,61 euros a un acertante de primera categoría --seis aciertos--, que había sellado su boleto en el municipio granadino de Baza.

En concreto, el billete ha sido validado en la administración número 4 de la citada localidad, situada en Carretera de Murcia, Edificio Mirasierra, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 24, 25, 43, 17, 47 y 18. El número complementario ha sido el 7, el reintegro el 2 y el Joker, 2388255. La recaudación del sorteo ha ascendido a 6.340.832 euros.

En el sorteo no existen boletos acertantes de categoría especial --seis aciertos más reintegro--, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 24.500.000 euros.