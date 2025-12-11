Un acertante de Córdoba y otro de Ayamonte (Huelva) premiados con más de 693.000 euros cada uno en La Primitiva

Archivo - Administración de loterías. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos acertantes andaluces, uno en Córdoba y otro en Ayamonte (Huelva), recibirán 693.454,89 euros cada uno tras lograr un premio de primera categoría --seis aciertos-- en el sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 11 de diciembre, según datos de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press.

Los boletos ganadores han sido sellados en el despacho receptor número 28.415 de Córdoba, ubicado en el centro comercial Alsara, y en el despacho receptor número 39.360 de Ayamonte, situado en la calle Benavente, 24. Son los únicos acertantes de primera categoría en el sorteo de este jueves.

De categoría especial --seis aciertos más el reintegro-- no ha habido boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 58.000.000 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 46, 20, 12, 38, 13 y 14, con el 31 como complementario y el 0 como reintegro. La recaudación del sorteo ha ascendido a 11.743.904 euros.