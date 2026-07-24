Acondicionado en Jaén el paso trashumante del Puente Mocho con una inversión de 260.000 euros

Puente Mocho - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha destinado 260.000 euros a las obras de acondicionamiento del Puente Mocho, vía fundamental para el paso de ganado trashumante en la ruta de Castril, que va desde Santiago-Pontones (Jaén) hasta Sierra Morena.

La delegada territorial de la Consejería en Jaén, María José Lara, ha visitado esta infraestructura para conocer el resultado de la intervención que, como ha resaltado, "pone en valor este puente emblema de la provincia para su uso por los ganaderos que, además, es un atractivo turístico para todos aquellos que llegan a esta zona del territorio jiennense".

Las obras en esta infraestructura, declarada Bien de Interés Cultural, son, como ha señalado Lara, "una muestra más del compromiso y la apuesta de la Consejería por la ganadería trashumante, adecuando un paso fundamental para el desarrollo de su labor".

La actuación ha incluido el desmontaje y montaje de la cimbra, la reconstrucción de las bóvedas y los arcos, además de los tímpanos y, por otro lado, la mejora del comportamiento hidráulico del río por el que pasa el puente.

También se han restaurado los accesos y se ha corregido la anchura de la plataforma, que contaba en algunos puntos del trazado con poco más de un metro, hasta llegar a los cuatro metros, además de construir muros de escollera en el lecho del río.

"Con esta actuación garantizamos una mayor durabilidad, estabilidad y seguridad", ha subrayado la delegada, al tiempo que ha resaltado la "magnífica labor" de los ganaderos trashumantes de la provincia, "que no es sólo económica, sino que también contribuye a la fijación de la población al territorio, a la conservación del medio ambiente, aumentando y mejorando la biodiversidad, mejoran los valores ecosistémicos de la provincia y contribuyen a la eliminación del combustible natural y, por tanto, a disminuir las posibilidades de incendio".

El Puente Mocho, localizado en los términos municipales jiennenses de Beas de Segura y Chiclana de Segura, es un puente romano sobre el río Guadalimar. Está ubicado sobre un ramal secundario de la Vía Augusta, un trayecto también llamado como Camino de los Cartagineses o Camino de Aníbal.

Se trata de una calzada que unía Cástulo (Linares) con Carthago Nova (Cartagena) de una manera mucho más directa que siguiendo la ruta granadina. Tiene un papel fundamental en la trashumancia entre la alta Sierra de Segura y las dehesas de Sierra Morena.