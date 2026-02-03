Activada la alerta amarilla por nevadas en el norte de la provincia de Granada

Imagen de archivo del puerto de la Mora, en Granada, con nieve - DGT

GRANADA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado al mediodía de este martes una alerta amarilla que afecta a las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en el norte de la provincia de Granada, por posible acumulación en 24 horas de nieve de hasta tres centímetros de espesor a partir de los 1.300 metros.

El lugar con mayor afectación es el puerto de la Mora, según las indicaciones que detalla la Aemet en su página web, consultada por Europa Press. El nivel del aviso, que se prolonga hasta la medianoche, es de peligro bajo y su probabilidad oscilará entre el 40 y el 70 por ciento.

Este pasado lunes, el tramo de la A-92 a su paso por el puerto de la Mora quedaba reabierto a la circulación en la tarde después de que pasara unas cinco horas cortado por la acumulación de nieve. La Guardia Civil de Tráfico habilitó desvíos alternativos por la A-308 y la A-44, por el entorno de Iznalloz.

Máquinas quitanieves se dirigieron a la zona para limpiar la calzada y desde la Dirección General de Tráfico se solicitó a los conductores que dejaran libre el carril izquierdo para los trabajos de limpieza.

El Ayuntamiento de Guadix, cuya comarca, con el norte de la provincia de Granada, está previsto que permanezcan en alerta amarilla este miércoles, aunque ya por lluvias y vientos, y aún con peligro bajo, ha emitido un bando municipal a la ciudadanía sobre la llegada de este episodio meteorológico, según aviso de la Aemet, "que comenzará en la madrugada".

Es un temporal que "podría venir acompañado de lluvias intensas y rachas de viento fuertes". Con el objetivo de minimizar riesgos personales y materiales, el Consistorio accitano recomienda a vecinos adoptar una serie de medidas preventivas durante los periodos de mayor intensidad del temporal.

Entre ellas, se aconseja evitar desplazamientos innecesarios, asegurar o retirar objetos de balcones, terrazas y azoteas que puedan caer a la vía pública, y extremar la precaución al transitar por calles, parques y zonas arboladas, así como por áreas cercanas a cornisas, muros o andamios.

Asimismo, se recuerda la importancia de no estacionar vehículos bajo árboles, postes u otros elementos susceptibles de desprendimiento; no atravesar zonas inundadas, cauces de ríos, ramblas o pasos subterráneos en caso de lluvias intensas; y revisar desagües, bajantes y canalones para evitar obstrucciones que puedan provocar acumulaciones de agua.