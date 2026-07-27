Activan un sistema inteligente de baño adaptado para personas con discapacidad visual en la Costa Tropical de Granada

Puesta en marcha del baño adaptado en playas para personas con discapacidad visual. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, junto al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y la directora de la ONCE en Motril, Lucía Serrano, han inaugurado el nuevo sistema de autonomía acústica y seguridad inteligente para el baño adaptado, un proyecto pionero que permitirá mejorar la accesibilidad de las playas de la Costa Tropical para las personas con discapacidad visual.

La iniciativa, que cuenta con una inversión de 160.000 euros, ha sido posible gracias a la colaboración entre la Diputación de Granada y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.

El sistema ya se ha implantado en los municipios de Motril y Salobreña, mientras que en Almuñécar, Torrenueva Costa y Gualchos-Castell de Ferro hay previsión de que se instale en un futuro próximo.

Duque ha destacado el compromiso de ambas instituciones con la inclusión y la igualdad de oportunidades, subrayando que "este convenio representa una forma de entender la política y la gestión pública".

"Hemos trabajado en el diseño y desarrollo de este programa pionero, que sitúa a nuestra provincia a la vanguardia del ocio inclusivo y de la accesibilidad universal en el litoral".

Además, la diputada ha incidido en que "el programa tiene como objetivo garantizar que las playas sean espacios de disfrute real para todas las personas, promoviendo la igualdad efectiva en el acceso a los recursos naturales, y fomentando un ocio inclusivo, digno y seguro".

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha indicado que "este proyecto demuestra el valor de trabajar desde la comarca para ofrecer servicios que, de forma individual, serían mucho más difíciles de implantar".

"La Costa Tropical avanza como un destino cada vez más accesible, donde la colaboración entre administraciones se traduce en mejoras reales para las personas y en un litoral preparado para que cualquier todos los vecinos y visitantes pueda disfrutar del mar con las mayores garantías de autonomía y seguridad".

EN DETALLE

El sistema de autonomía acústica y seguridad inteligente para el baño adaptado permitirá que las personas con ceguera o baja visión puedan acceder al mar, orientarse en el entorno y disfrutar del baño con una mayor autonomía y seguridad.

Para ello, incorpora una solución tecnológica innovadora que combina tótems informativos y de recepción, un sistema de guiado acústico bajo demanda, balizas táctiles distribuidas sobre la arena, balizas marítimas sonoras integradas en una cordada de seguridad y dispositivos personales con conexión directa al servicio de socorrismo.

Además de mejorar la experiencia de las personas usuarias, el proyecto ha sido diseñado bajo criterios de sostenibilidad y convivencia con el resto de bañistas.

Los elementos acústicos únicamente se activan cuando la persona usuaria los solicita, evitando molestias en el entorno y garantizando un uso eficiente de la tecnología.