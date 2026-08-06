Activo un incendio contra el que lucha el Plan Infoca en el Barranco de los Tajos de Pinos Puente (Granada)

Incendio forestal activo en el Barranco de los Tajos en Pinos Puente. - PLAN INFOCA

PINOS PUENTE (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal está activo en el paraje del Barranco de los Tajos, en la localidad granadina de Pinos Puente y medios del Plan Infoca ya trabajan en la zona para intentar atajar el avance de las llamas.

Así lo ha informado el propio Servicio de Extinción de Incendios Forestales en un mensajes en sus redes sociales en el que da cuenta del fuego ubicado en esta zona colindante entre los términos municipales de Pinos Puente y Atarfe por el área de Sierra Elvira.

En cuanto al despliegue de efectivos del Infoca que realiza sus labores en el terreno, este está compuesto por un técnico de operaciones, ocho bomberos forestales con un vehículo autobomba y el apoyo de un helicóptero ligero.