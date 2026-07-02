El acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox recoge rebajas fiscales por 325 millones al año

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno (i), junto al portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (d), atiende a los medios tras suscribir el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para A - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' que han suscrito este jueves el presidente del PP-A y recién investido presidente de la Junta de la XIII legislatura, Juanma Moreno, y el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, que será vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local en el nuevo ejecutivo, recoge rebajas fiscales por importe de 325 millones de euros al año, lo que supone 1.300 millones en la legislatura.

Se trata de diez medidas en un bloque de fiscalidad, que supondrán rebajas fiscales, "menos impuestos para todos", por importe de 325 millones al año, según han informado a Europa Press fuentes del PP-A.

Concretamente, se incluye una reducción del IRPF: En cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25% en los tramos de menos de 60.000euro de la vigente tarifa autonómica, con la finalidad de acumular una reducción total de 1 punto porcentual en estos tramos al final de la misma.

Hay cinco medidas en el marco de un Plan de apoyo a la natalidad, como deducciones de la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento o adopción de hijos. La deducción será de 500 euros por el nacimiento o adopción del primer hijo; de 1.000 euros por el nacimiento o adopción del segundo hijo, y de 1.500 euros por el nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos.

Otra medida es la deducción de la cuota íntegra autonómica del IRPF en atención al grado de discapacidad de alguno de los hijos. El nacimiento o adopción de un hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33% otorgará el derecho a una deducción equivalente al doble de las deducciones anteriores.

En cuanto al apoyo a las familias numerosas, se incrementarán en un 50% a lo largo de la legislatura las deducciones autonómicas por familia numerosa, elevando la cuantía desde los actuales 200 euros a 300 euros para las familias numerosas de categoría general, y de los actuales 400 a 600 euros para las familias numerosas de categoría especial, eliminando los topes de renta actualmente existentes para su aplicación.

También se contempla el apoyo fiscal a los gastos educativos: "Ampliar la deducción autonómica por gastos educativos, actualmente limitada a informática e idiomas, extendiéndola a nuevos conceptos como aula matinal, comedor, uniformes, material escolar, clases de refuerzo y demás gastos vinculados a la educación de los hijos, con los límites establecidos actualmente".

Se recoge además, para adquisición de gafas y lentes de contacto, la deducción de la cuota íntegra autonómica del IRPF del 15% de gastos por adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza para descendientes que den derecho a mínimo, con límite de 150 euros.

De otro lado, se contempla una nueva deducción fiscal a pacientes diagnosticados de ELA. Concretamente, la introducción en el tramo autonómico del IRPF de una deducción dirigida a los contribuyentes diagnosticados con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), así como a aquellos que tengan a su cargo cónyuge, ascendientes o descendientes afectados por esta patología que generen derecho a la aplicación del mínimo personal y familiar. La deducción sería fija de 2.000 euros por enfermo, sin límite de renta y compatible con la deducción por la percepción de ayudas públicas.

Para esta medida, se iniciarán los trámites desde el comienzo de la Legislatura.

Por otro lado, se recoge en el acuerdo la supresión y revisión de tributos propios. Concretamente, se persigue suprimir los tres tributos propios en materia ambiental actualmente vigentes --impuestos sobre bolsas de plástico, emisión de gases y vertidos a aguas litorales--, con el objetivo de "reducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas que soportan familias, empresas y autónomos". El plazo será, progresivamente, a partir del próximo presupuesto.

Otra medida es la reducción progresiva de tasas al sector primario: "Reducir progresivamente a la mitad todas las tasas autonómicas vinculadas a la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca", también progresivamente, a partir del próximo presupuesto.

En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se recoge la bonificación en caso de adquisición de vivienda habitual entre hermanos, como un primer paso para la ampliación de la bonificación del 50% al Grupo III de parentesco (colaterales de segundo y tercer grado, tíos y sobrinos), si la evolución de la recaudación del impuesto lo permite de acuerdo con las normas de sostenibilidad financiera. Esta medida fiscal se contempla para los próximos cuatro presupuestos.