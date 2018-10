Los acusados de asesinar a golpes a una mujer en la capital defienden su inocencia

Actualizado 23/11/2015 16:42:57 CET

El procesado dice que es "imposible" que la matara y la acusada señala que ella también "podía haber sido víctima" del encausado

El hombre y la mujer acusados de delitos de asesinato, tras supuestamente asesinar a golpes a una mujer con la que tenían deudas y compartían una casa en la capital cordobesa, han defendido este lunes su inocencia, de manera que han negado su participación en los hechos, por los que se enfrentan a penas de 25 y 20 años de prisión, respectivamente.

Durante el juicio con jurado, que continuará este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, el procesado ha declarado que es "imposible" que matara a la mujer, porque la última vez que la vio fue unos seis días antes de los hechos, según su relato, en el que ha detallado que dicho día no durmió en la casa de la víctima y que "nunca" entró su dormitorio.

Además, ha explicado que la relación con ella era "buena" y ha agradecido que le acogiera en su casa, al tiempo que ha señalado que la relación entre la acusada y la víctima "no era buena", y según él, "le quiso pegar" la procesada a la mujer con la que compartían el piso, a lo que ha agregado que él le dijo a los vecinos que la acusada le estaba "molestando" a él.

Mientras, la procesada ha asegurado que ella también "podría haber sido víctima" del varón, al que le tenía "mucho miedo" y le denunció por malos tratos en una ocasión, de modo que tenía una orden de alejamiento, todo ello después de que abusara de ella, según ha contado en la sala, a lo que ha añadido que se enteró de los hechos por "la gente".

Asimismo, ha apuntado que ella estaba en la casa y "no imaginaba que hubiera una persona muerta" en la misma, de hecho ha defendido que no miró en la habitación donde estaba la víctima, con la que, según ella, no coincidieron el día en el que sucedieron los hechos, y ha manifestado que la vivienda era "un fumadero", donde "entraba mucha gente".

En las exposiciones iniciales, el fiscal y las acusaciones han advertido de "las contradicciones" en los testimonios de los acusados, sobre quienes creen que "está clara la culpabilidad". Por su parte, las defensas han mantenido que las acusaciones están basadas en "indicios no acreditados", y en el caso de la mujer, su abogada considera que es "víctima de las circunstancias y el padecimiento", porque "podría haber sido la siguiente".

"DESAVENENCIAS Y DEUDAS"

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, el hombre y la mujer estaban viviendo de forma temporal en el domicilio de la víctima, aunque "existían desavenencias y deudas pendientes" con dicha mujer.

En este sentido, el fiscal relata que los hechos ocurrieron entre las 1,00 y las 2,00 horas del día 19 de marzo de 2014, cuando ambos "se concertaron para acabar con la vida" de la mujer, para lo cual aprovecharon que estaba "enferma en la cama" y accedieron a su dormitorio.

De este modo, supuestamente uno de los acusados la sujetó y el otro "la agarró por el cuello, al tiempo que le golpeó en la cabeza al menos 16 veces con un objeto" sin determinar, de manera que le causaron un traumatismo craneoencefálico grave, que determinó la muerte.

Además, el fiscal explica que los dos procesados "trataron de ocultar el crimen", de modo que el varón acudió al día siguiente a un centro donde la víctima recibía tratamiento de metadona, para decir que la mujer "se había marchado a su pueblo y que no volvería hasta dentro de 20 días". Mientras, la acusada le cogió a la fallecida "toda su documentación personal".

Cabe destacar que sobre el procesado concurre la agravante de reincidencia, después de que en 2007 fue condenado por un delito de homicidio. Ambos se encuentran en prisión provisional desde marzo de 2014, cuatro días después de los hechos.