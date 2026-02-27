La Junta reabre provisionalmente la A-3125 en Baena para garantizar el acceso a las fincas olivareras

Trabajos en la A-3125. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BAENA (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Córdoba ha ejecutado una actuación de emergencia y carácter provisional que permite reabrir al tráfico la carretera A-3125 en Baena, intervención que garantiza el paso seguro de vehículos agrícolas, especialmente en plena campaña de recogida de la aceituna.

Según informa la Administración autonómica en una nota, la delegada territorial, Carmen Granados, ha explicado que la reapertura se produce "con todas las precauciones establecidas por el servicio de Carreteras", con el objetivo de facilitar el acceso a las explotaciones que habían quedado afectadas por el corte. La medida da respuesta directa a las necesidades y peticiones trasladadas por los agricultores en la reunión mantenida el pasado 17 de febrero en el Ayuntamiento.

Para concluir, Granados ha destacado que se trata de una solución provisional ejecutada con urgencia, pero ha subrayado que la Delegación "se mantiene vigilante ante la evolución de la vía y continúa trabajando en la solución definitiva", cuya puesta en marcha se realizará "en breve".