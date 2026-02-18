Adelante aboga por "mejorar las condiciones" de los médicos y "prohibir" que compatibilicen sanidad pública y privada

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha abogado este miércoles por "mejorar las condiciones" laborales del colectivo de médicos, así como por "prohibir" que dichos profesionales puedan tener "compatibilidad entre la sanidad pública y la privada".

Son ideas que el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo de la huelga de médicos que se desarrolla esta semana en España convocada por sindicatos del colectivo, ante la que, por un lado, ha defendido que "hay que aumentar el salario de los médicos, hacer que trabajen menos horas, reconocer su especificidad, su formación" y, en suma, "hay que dejar de maltratar a los médicos".

"Pero, a la vez, hay que prohibir la compatibilidad entre (sanidad) pública y privada", de forma que, o se trabaja "al cien por cien en la pública" o al "cien por cien en la privada", ha agregado el portavoz de Adelante, quien al hilo ha abogado por "mejorar las condiciones de trabajo de la pública" para que dicho sistema "sea grande otra vez".

Ha sostenido que la situación que "tenemos de duplicidades" entre la pública y la privada, que "vemos todos los pacientes todos los días, se tiene que acabar, porque se está derivando constantemente pacientes de la pública a la privada", y, frente a ello, ha abogado por "cuidar" a los médicos "en la pública, mucho más, todo lo que necesiten", para "garantizar que estén cien por cien" en dicho sistema, y "el que quiera irse a la privada", que se quede "cien por cien en la privada", ha añadido.

De igual modo, ha indicado que hay que tener en cuenta también a otros colectivos sanitarios como el de los enfermeros, teniendo en cuenta que "en Andalucía es donde peor se les paga" a dichos profesionales, que están así "repartidos por toda España", y a quienes "se les están adeudando complementos y horas extras desde hace más de un año", según ha advertido José Ignacio García antes de concluir que "hacer que la sanidad pública vuelva a ser grande otra vez" pasa por "cuidar a nuestros profesionales, a todos, desde los médicos hasta cualquier otra categoría", ha sentenciado.