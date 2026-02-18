La Junta apuesta por la formación práctica de técnicos de iluminación y sonido en Sevilla con 'los Directos del Estadio'

Centro de Formación Escénica de Andalucía - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Formación Escénica de Andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha anunciado una nueva edición del ciclo 'Los Directos del Estadio'.

Según ha indicado la Junta en una nota, se trata de un programa de actuaciones en vivo que se desarrollará entre el 27 de febrero y el 26 de marzo de 2026 en el Aula Plató del Estadio La Cartuja de Sevilla, donde el alumnado del curso de Iluminación y Sonido realizará su formación práctica.

En la línea pedagógica del centro, "orientada a una formación eminentemente práctica y a facilitar experiencias reales de producción técnica en un contexto profesional y abierto al público", el alumnado se ocupará de la planificación y ejecución técnica de los conciertos y espectáculos programados en este ciclo.

En el caso de los conciertos, se encargará además de la grabación, tratamiento y edición del audio. De esta manera, el alumnado puede conocer las dinámicas, exigencias y tiempos propios del sector cultural, contribuyendo de forma decisiva a la cualificación profesional de las futuras y futuros técnicos de las artes escénicas.

La programación de 'Los Directos del Estadio', que comenzará el próximo 27 de febrero, reúne propuestas musicales de distintos estilos y trayectorias. Diamond Roses, banda que combina pop contemporáneo y rock alternativo, será la encargada de inaugurar los conciertos de esta edición.

El martes 3 de marzo será el turno de Vitruvians, formación instrumental que transita por el rock progresivo y el post-rock, con especial atención a las atmósferas y la arquitectura del sonido. El jueves 5 de marzo actuará For no one, con una propuesta de indie pop de carácter intimista y arreglos delicados.

La siguiente semana, Made in south presentará, el día 10, un repertorio influido por el rock sureño y el blues, mientras que el 12 de marzo La Buena Nueva ofrecerá una fusión de músicas de raíz latina, pop y reggae, con un marcado carácter rítmico. El martes 17 de marzo llegará Blues Drivers, con un directo centrado en el blues eléctrico y el rhythm & blues, y el martes 24 de marzo actuará Lora Jazz Ensemble, formación que apuesta por el jazz colectivo y la improvisación. El ciclo se cerrará el jueves 26 de marzo con Los Serio, banda de rock alternativo que destaca por la intensidad de su directo.

Todos los conciertos comenzarán a las 20,00 horas y tendrán una duración aproximada de 50 minutos. Las actuaciones tendrán lugar en el Aula Plató del Centro de Formación Escénica de Andalucía, situada en el Estadio La Cartuja, puerta 9, en Sevilla.

La entrada será libre hasta completar aforo, previa reserva a través del correo electrónico creacion.coreografica.aaiicc@juntadeandalucia.es.