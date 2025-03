Adelante aboga por "salirnos de la OTAN" frente al rearme porque son las bases de EEUU "las que nos ponen en peligro"

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha abogado este miércoles por "salirse de la OTAN porque si algo nos está poniendo en peligro es que tenemos dos bases militares estadounidenses, Morón y Rota" dentro de su reflexión sobre la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso para explicar las reuniones del Consejo Europeo y la futura estrategia compartida de incrementar el gasto militar.

En rueda de prensa García ha abundado en este argumento para esgrimir también las maniobras de la OTAN en la costa de Cádiz, que ha retratado como "un despliegue naval sin precedentes", antes de considerar que "si algo pone en peligro el mundo es que sigamos vendiéndole armas al Estado genocida de Israel".

El portavoz de Adelante ha pedido "dejar esta hipocresía" al argumentar que la estrategia tiene diferentes pasos, el primero de los cuales es "meternos miedo" y partir de ahí "justificar el paso dos, que es aumentar el gasto militar y así permitir el paso tres, que es forrar a las empresas armamentísticas".

García ha blandido una anécdota personal acerca del mensaje recibido de un familiar para preguntarle si "estamos en una guerra" para inferir de ello que "estamos viviendo un plan específico para meternos miedo con el único objetivo de aumentar el gasto militar", hoja de ruta que ha atribuido a la Unión Europea y a los gobiernos de los países miembros.

"¿Y para qué queremos aumentar el gasto militar? Pues para forrar a las empresas armamentísticas", ha deducido el portavoz de Adelante sobre el propósito de fondo que hay en ese planteamiento, que ha señalado entonces como grandes beneficiarias de esa operación de gasto público en defensa, cifrado en casi un billón de euros, 800.000 millones a "las grandes multinacionales y corporaciones estadounidenses, alemanas, israelíes y francesas, que son los que venden las armas".

Ha sostenido el portavoz de Adelante que esta iniciativa esconde "una mentira, que es la de la autonomía estratégica europea", al tiempo que ha sostenido que Estados Unidos y la OTAN señalan a determinados países europeos, entre ellos España, porque "gasta menos en armas de lo que ellos creen que es óptimo" y eso sirve de excusa para "reactivar la economía de determinada oligarquía".

José Ignacio García ha considerado también otro aspecto del incremento del gasto militar como es que "ni los hijos de Von der Leyen ni los hijos de Pedro Sánchez van a estar nunca en un campo de batalla", por lo que ha esgrimido entonces que "si hubiera alguna guerra, siempre van a ir los hijos de los trabajadores, de la gente normal y corriente".

Ha considerado que un incremento del gasto militar "siempre aumenta las posibilidades de guerra" y que por ello "la gente normal y corriente" lo que quiere "es una política de paz y una política que disminuye el gasto militar, que nos saca de la OTAN, que cierra las dos bases norteamericanas que hay en suelo andaluz y promueve otro tipo de relaciones internacionales que no estén supeditadas a los intereses económicos".

Ha aludido aquí a "una minoría privilegiada" cuya práctica es "el neocolonialismo" para "explotar los recursos económicos de determinadas tierras" y con ello que "el beneficio sea de unos pocos".

García ha reconocido en esta reflexión que "me preocupa la seguridad", antes de indicar que la mayor inseguridad que sufren ahora los andaluces "es no poder pagar la vivienda" o los problemas de gestión de la sanidad o la dependencia para inferir de ello que "tener seguridad es que te pase algo y tengas sanidad, dependencia, educación y no un kit de supervivencia de tres días, que es el nuevo invento de la Unión Europea".

Se ha lamentado el giro que se ha dado en la agenda de la Unión Europea por cuanto "hemos pasado de que los grandes retos eran la crisis ecológica y eso ya no es un problema" y con ello ha considerado que "no va a haber más sequía, no va a haber danas, no vamos a asarnos en verano", además de que otros asuntos como las crisis migratorias, los retos angte la inteligencia artificial, "ya no son los grandes retos del siglo XXI".

"Ante eso nosotros tenemos que oponernos a cualquier rearme y más si está destinado a los intereses de la OTAN y de las empresas armamentísticas", ha remachado su reflexión.