Adelante acepta propuesta de Espadas de chequear el cumplimiento del Estatuto con reproche por no pedir más competencias

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha expresado este miércoles su parecer favorable a la propuesta del secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, de evaluar el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Andaluza a través de una ponencia que se crearía en el seno de la Comisión del Desarrollo Estatutario del Parlamento, aunque de igual forma ha apuntado en el debe de los socialistas "pedir más competencias o exigir a su Gobierno que no baje a Andalucía de su estatus de autogobierno".

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, García ha recibido con un "nos parece bien" la iniciativa que este lunes desplegó Espadas, para seguidamente recriminarle al PSOE andaluz el hecho de su largo pasado como gestores de la Junta de Andalucía y por ello ha destacado rémoras en su trayectoria como que "durante 37 años no pidieron las competencias de prisiones, los trenes de cercanías, no se siguió peleando por las competencias del Guadalquivir".

A juicio de García, el escenario político andaluz se caracteriza por un "PSOE atrapado, a los pies de lo que diga Pedro Sánchez", así como por un PP "que no tiene ningún interés en Andalucía", por considerar que "lo que quiere es más España", antes de proclamar que "hace falta que defendamos el autogobierno" y por esto "no vamos a permitir que se venda el estatus de autogobierno" de Andalucía, que viene retratando en peligro por las negociaciones de la investidura para elegir a un presidente del Gobierno.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha abogado incluso por demandar competencias, "algunas que no está en el Estatuto", entre las que ha incluido la gestión del Guadalquivir, para afirmar en este punto que "se nos hurtó del Estatuto porque el Tribunal Constitucional lo tumbó".

"Que no esté en el Estatuto no significa que esté prohibido tenerlo", ha proseguido explicando José Ignacio García sobre los límites al autogobierno, entre las que ha incluido la gestión de los trenes de Cercanías, convencido en este sentido de que "se ha demostrado que hay pocas competencias más centralistas que el sistema ferroviario", sobre la que ha ironizado de que "en Huelva creen que un tren es un animal mitológico", a lo que ha sumado que "Almería está desconectada" o que Granada y Sevilla lo han estado también, para colegir que "el problema ferroviario de Andalucía es grave" y señalar que "dirigiéndose desde Madrid no se va a solucionar".

DEBATE DE LA AMNISTÍA EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

Cuestionado por la amnistía a los políticos catalanes condenados por el procés en el marco de la negociación de la investidura y la iniciativa que ha anunciado el Partido Popular al respecto que va a someter a la consideración del Pleno del Parlamento la próxima semana, el portavoz parlamentario de Adelante ha afirmado sobre esa Proposición no de Ley (PNL) que "desconocemos la propuesta" y que "la conoceremos tres minutos antes de votar", antes de apuntar que "hemos dicho siempre que el Parlamento tiene derecho a hablar de todo, aunque se ha usado para atacar los derechos de las mujeres que no vamos a permitir, pero está bien debatir de todo".

A partir de declararse "a favor de la amnistía", José García se ha declarado partidario de que "no sea sólo para unos pocos", para enumerar entonces que "hay mucha gente procesada por luchar por derechos democráticos", entre los que ha incluido a representantes del SOC (Sindicato de Obreros del Campo), "a trabajadores del metal represaliados en la provincia de Cádiz", o al rapero Pablo Hasél, así como "incluidos todos los presos del procés".